Черный день на украинских дорогах: 18 человек погибли в трех областях

20 июля стал черной датой для украинских дорог: в трех ДТП в Николаевской, Житомирской и Хмельницкой областях погибло сразу 18 человек, из них 5 – иностранцы, граждане Беларуси. Еще более двух десятков человек попали в больницы.

Первое ДТП случилось около пяти часов утра на 289 километре автодороги "Киев – Одесса", возле поселка городского типа Кривое Озеро на Николаевщине. Рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Одесса – Гомель", столкнулся с грузовиком, который из-за неисправности стоял с правой стороны проезжей части.

Читайте также: Смертельные ДТП на Житомирщине и Николаевщине: Омелян назвал причину аварий

В результате аварии погибли 5 человек – водитель микроавтобуса и четверо пассажиров (все – граждане Беларуси). Еще 12 пассажиров попали в больницы – трое из них находятся в реанимации.

Смертельное ДТП возле Кривого Озера Николаевской области

Второе ДТП произошло на Житомирщине, на трассе Киев – Чоп возле села Глубочица. Здесь также рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком, который стоял на крайней правой полосе проезжей части. В ДТП погибли 10 человек (водитель и пассажиры микроавтобуса), еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, из них двое детей и четверо взрослых были госпитализированы.

ДТП близ Житомира унесло жизни 10 человек

Читайте также: Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек

Третье ДТП с жертвами произошло на въезде в село Прибугское, что недалеко от объездной дороги Хмельницкого. Здесь водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Сам водитель легковушки, его жена и 4-летняя дочь погибли на месте происшествия, еще одна 12-летняя девочка, которая была пассажиркой легковушки, попала в больницу.

ДТП под Хмельницким: среди погибших – 4-летний ребенок