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Чому сталися смертельні аварії вантажівок з мікроавтобусами: водії фур оприлюднили свою версію

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Українські водії висловили думку щодо причин аварій з фурами на Житомирщині та Миколаївщині
Українські водії висловили думку щодо причин аварій з фурами на Житомирщині та Миколаївщині / Колаж 24 канал

Водії вантажівок не мають права зупинятися на смузі для руху, а у темну пору доби стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Крім того, те, що фура є поламаною, вони повинні позначати знаками аварійної зупинки та увімкненою аварійної сигналізацією. Однак аварії за участю великогабаритного транспорту стаються.

Про це повідомляє ТСН

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Далекобійники, зокрема, наголосили, що вони не мають права зупинятися на смузі для руху, натомість поламані вантажівки повинні позначатися знаками аварійної зупинки та увімкненою аварійної сигналізацією. 

За словами водіїв, за кордоном, до прикладу, вимагають встановлювати два сигнали аварійної зупинки: один – за 100 метрів, інший – за 10-15 метрів від фури.

Водночас кермувальники великогабаритного транспорту додають, що у темну пору доби стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги.

Щодо причин аварії під Житомиром, яка сталася вдень, то на оприлюднених кадрах чітко видно, що вантажівка могла і стояти, і виїжджати на трасу.

«Чи міг зреагувати на неї водій автобуса? Я думаю, що кермувальник заснув за кермом маршрутки. І наздогнав її. Дуже багато навантажень на водіїв. Дуже багато їздять", – зазначив один із далекобійників.

Інші ж водії також дотримуються такої думки, а щодо Миколаївської ДТП, то вони іншої думки – там водій фури мав би огородити місце своєї зупинки вночі, але не зробив цього.

"Судячи з розмітки, якщо ця стояла та не було неосвітлено, тобто водій не запалив відповідні вогні, то, звичайно, він є винним", – переконує далекобійник Ігор Олександрович.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що з 1 січня 2019 року в Україні заборонять використання пасажирських автобусів, переобладнаних з вантажного транспорту. Крім того, за його словами, з 27 липня на українські дороги провертається швидкісний контроль.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Житомира ДТП поблизу Житомира Авто Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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