Почему произошли смертельные аварии грузовиков с микроавтобусами: версия водителей фур

Водители грузовиков не имеют права останавливаться на полосе для движения, а в темное время суток стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги. Кроме того, то, что фура является поломанной, они должны обозначать знаками аварийной остановки и включенной аварийной сигнализацией. Однако аварии с участием крупногабаритного транспорта происходят.

Об этом сообщает ТСН.

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Дальнобойщики, в частности, подчеркнули, что они не имеют права останавливаться на полосе для движения, зато поломанные грузовики должны обозначаться знаками аварийной остановки и включенной аварийной сигнализацией.

По словам водителей, за границей, к примеру, требуют устанавливать два сигнала аварийной остановки: один – за 100 метров, другой – за 10-15 метров от фуры.

В то же время водители крупногабаритного транспорта добавляют, что в темное время суток стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги.

Относительно причин аварии под Житомиром, которая произошла днем, то на обнародованных кадрах четко видно, что грузовик мог и стоять, и выезжать на трассу.

"Мог среагировать на него водитель автобуса? Я думаю, что водитель заснул за рулем маршрутки. И догнал его. Очень много нагрузок на водителей. Очень много ездят", – отметил один из дальнобойщиков.

Остальные водители также придерживаются такого мнения, а что касается Николаевской ДТП, то они другого мнения – там водитель фуры должен был бы оградить место своей остановки ночью, но не сделал этого.

"Судя по разметке, если фура стояла и не было неосвещена, то есть водитель не зажег соответствующие огни, то, конечно, он является виновным", – убеждает дальнобойщик Игорь Александрович.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что с 1 января 2019 года в Украине запретят использование пассажирских автобусов, переоборудованных из грузового транспорта. Кроме того, по его словам, с 27 июля на украинские дороги возвращается скоростной контроль.