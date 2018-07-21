11:37
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему произошли смертельные аварии грузовиков с микроавтобусами: версия водителей фур

335 Читати новину українською
Украинские водители высказали мнение относительно причин аварий с фурами в Житомирской и Николаевской областях
Украинские водители высказали мнение относительно причин аварий с фурами в Житомирской и Николаевской областях / Коллаж 24 канал

Водители грузовиков не имеют права останавливаться на полосе для движения, а в темное время суток стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги. Кроме того, то, что фура является поломанной, они должны обозначать знаками аварийной остановки и включенной аварийной сигнализацией. Однако аварии с участием крупногабаритного транспорта происходят.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: Черный день на украинских дорогах: 21 человек погиб в четырех областях

Дальнобойщики, в частности, подчеркнули, что они не имеют права останавливаться на полосе для движения, зато поломанные грузовики должны обозначаться знаками аварийной остановки и включенной аварийной сигнализацией.

По словам водителей, за границей, к примеру, требуют устанавливать два сигнала аварийной остановки: один – за 100 метров, другой – за 10-15 метров от фуры.

В то же время водители крупногабаритного транспорта добавляют, что в темное время суток стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги.

Относительно причин аварии под Житомиром, которая произошла днем, то на обнародованных кадрах четко видно, что грузовик мог и стоять, и выезжать на трассу.

"Мог среагировать на него водитель автобуса? Я думаю, что водитель заснул за рулем маршрутки. И догнал его. Очень много нагрузок на водителей. Очень много ездят", – отметил один из дальнобойщиков.

Остальные водители также придерживаются такого мнения, а что касается Николаевской ДТП, то они другого мнения – там водитель фуры должен был бы оградить место своей остановки ночью, но не сделал этого.

"Судя по разметке, если фура стояла и не было неосвещена, то есть водитель не зажег соответствующие огни, то, конечно, он является виновным", – убеждает дальнобойщик Игорь Александрович.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что с 1 января 2019 года в Украине запретят использование пассажирских автобусов, переоборудованных из грузового транспорта. Кроме того, по его словам, с 27 июля на украинские дороги возвращается скоростной контроль.

Теги: Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Украины Авто ДТП возле Житомира Новости Житомира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сегодня, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 1061
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 июля, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 1162
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
20 июля, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 213
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
20 июля, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 79
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
20 июля, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 164
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Сутки на Донбассе: украинские бойцы не стесняются отвечать на провокации
 4 апреля 2016 , 07:42
Кличко ищет новый участок для семьи Савченко: от одного она отказалась
 17 марта 2016 , 15:02
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук