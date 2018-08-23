На Хмельнитчине задержали чиновника за вымогательство взятки свыше 30 тысяч долларов

Глава районной госадминистрации Хмельницкой области получил взятку за решение вопросов по документации в отношении фермерского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 32,9 тысячи долларов. В обмен на взятку злоумышленник должен был вынести распоряжение об утверждении технической документации земельных участков для ведения сельского хозяйства.

В ГПУ не уточнили имени задержанного. Задержали его во время получения очередной части — 15,7 тысячи долларов.

Председателю райгосадминистрации инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах, сопряженного с вымогательством) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас следствие продолжается и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.