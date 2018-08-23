На Хмельниччині затримали чиновника за вимагання хабара понад 30 тисяч доларів

Голова районної держадміністрації на Хмельниччині отримав хабар за вирішення питань щодо документації відносно фермерського господарства.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Читайте також: ДФС України викрила корупційну схему організовану посадовими особами митного посту "Угринів"

Загальна сума неправомірної вигоди становить майже 32,9 тисячі доларів. В обмін на хабар зловмисник мав винести розпорядження про затвердження технічної документації земельних ділянок для ведення сільського господарства.

У ГПУ не уточнили імені затриманого. Затримали його під час одержання чергової частини — 15,7 тисячі доларів.

Голові райдержадміністрації інкримінують вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, поєднане з вимаганням) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Зараз слідство триває і вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.