ДФС України викрила корупційну схему організовану посадовими особами митного посту "Угринів"

Управлінням захисту економіки у Львівській області за участі військової прокуратури Львівського гарнізону виявлено та припинено корупційну схему незаконного отримання грошей посадовими особами митного поста "Угринів" Львівської митниці.

Про це повідомила Державна фіскальна служба України на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що посадові особи організували схему незаконного отримання грошей за сприяння у безперешкодному пропуску через державний кордон автомобілів на іноземній реєстрації без їх офіційного митного оформлення.



За результатами проведення комплексу заходів у рамках кримінальних проваджень за частиною 3 статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) задокументовано перевезення через митний пост "Угринів" Львівської митниці ДФС 8 автотранспортних засобів,

– йдеться у повідомленні.

Державного інспектора зазначеного митного поста, який систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду за безперешкодне увезення автомобілів на іноземній реєстрації було затримано після закінчення робочої зміни.

Під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля затриманого було виявлено та вилучено гроші в сумі 550 доларів США та 12 тисяч гривень. Також було задокументовано отримання працівниками цієї ж зміни митного поста "Угринів" Львівської митниці ДФС грошей за безперешкодне увезення ще 5 аналогічних автомобілів на іноземній реєстрації.

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Під час проведення обшуків автомобілів інших працівників цієї ж зміни виявлено та вилучено ще понад 60 тисяч гривень, 2,5 тисячі доларів США та 200 євро.

Наразі вирішується питання про затримання працівників відділу митного оформлення митного поста "Угринів" Львівської митниці ДФС згідно зі статтею (Затримання уповноваженою службовою особою) 208 КПК України.