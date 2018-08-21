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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

ДФС Украины разоблачила коррупционную схему на таможенном посту "Угринов"

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На таможенном посту "Угринов" разоблачили коррупционную схему
На таможенном посту "Угринов" разоблачили коррупционную схему / Фото из открытых источников

Управлением защиты экономики во Львовской области при участии военной прокуратуры Львовского гарнизона выявлена и прекращена коррупционная схема незаконного получения денег должностными лицами таможенного поста "Угринов" Львовской таможни.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что должностные лица организовали схему незаконного получения денег за содействие в беспрепятственном пропуске через государственную границу автомобилей на иностранной регистрации без их официального таможенного оформления.


По результатам проведения комплекса мероприятий в рамках уголовных производств по части 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) задокументировано перевезти через таможенный пост "Угринов" Львовской таможни ДФС 8 автотранспортных средств,
– говорится в сообщении.

Государственный инспектор указанного таможенного поста, который систематически требовал и получал неправомерную выгоду за беспрепятственный ввоз автомобилей на иностранной регистрации был задержан после окончания рабочей смены.

Во время проведения санкционированного обыска автомобиля задержанного было обнаружено и изъято деньги в сумме 550 долларов США и 12 тысяч гривен. Также было задокументировано получение работниками этой же смены таможенного поста "Угринов" Львовской таможни ДФС денег за беспрепятственный ввоз еще 5 аналогичных автомобилей на иностранной регистрации.

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Во время проведения обысков автомобилей других работников этого же изменения обнаружены и изъяты еще свыше 60 тысяч гривен, 2,5 тысячи долларов США и 200 евро.

Сейчас решается вопрос о задержании сотрудников отдела таможенного оформления таможенного поста "Угринов" Львовской таможни ДФС в соответствии со статьей (Задержание уполномоченным служебным лицом) 208 УПК Украины.

 

Теги: Новости Украины Иностранные номера Коррупция Взятка Государственная фискальная служба
Источник: 24 канал
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