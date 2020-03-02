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      На ходу загорелся автобус с пассажирами в Кривом Роге: есть пострадавшие

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      Автобус в Кривом Роге загорелся во время движения. Пассажир и водитель получили ожоги и были госпитализированы.

      В Покровском районе Кривого Рога загорелся автобус "ЛАЗ", сообщает ГСЧС. На момент возгорания в автобусе находились водитель и три пассажира.

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      По данным спасателей, они самостоятельно успели покинуть горящий "ЛАЗ". Но водитель и пассажир получили ожоги верхних конечностей и лица. Их госпитализировали в ожоговое отделение клинической больницы.

      Полум'я автобус пожежа
      Автобус загорелся во время движения / Фото: 0564.ua

      Пламя уничтожило автобус, несмотря на все усилия спасателей. К тушению пожара привлекли 7 спасателей и 1 единицау пожарно-спасательной техники.

      Автобус постраждалі пожежа
      Двое мужчин были госпитализированы с ожогами / Фото: 0564.ua

      Смотрите видео: как горел автобус в Кривом Роге

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Постраждалі Новости Кривого Рога Пожар Криминальные новости
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