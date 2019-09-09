На Японию надвигается мощный тайфун: без света остались более 900 тысяч домов

Восточная часть Японии готовится встретить мощный тайфун "Факсай". По оценкам синоптиков, 9 сентября он должен дойти до Токио. Из-за этого ряд авиакомпаний отменил более 100 рейсов, движение поездов ограничили, а без света осталось более 900 тысяч домов.

Метеорологическое управление Японии сообщает, что тайфун "Факсай", как ожидается, подойдет очень близко к региону Канто, включая Токио. Вероятно, дальше он направится в сторону Тихого океана к северо-востоку от Японии.

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Вчера, 8 сентября, тайфун находился над водами в 130 километрах к юго-западу от острова Хатидзе. Тайфун движется со скоростью 30 километров в час. Скорость ветра составляет 144 километра в час, а при порывах достигает аж 216 километров в час.



Карта приближения тайфуна

Тайфун "Факсай" стал 15 по счету тайфуном, который образовался в этом году в Тихом океане. Чаще всего тайфуны возникают в Тихом океане к востоку от Филиппинских островов и к северу от экватора с июня по октябрь, иногда задерживаясь до ноября. На Земле за один год может произойти 20–25 тайфунов. Продолжаться они могут в течение нескольких дней и даже недель.

К слову, 4 сентября Японию атаковал тайфун "Джеби". Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли серьезные перебои. Непогода унесла жизни по меньшей мере 10 человек, еще свыше 300 человек пострадали. Более миллиона человек остались без электроэнергии. Тайфун назвали самым сильным за последние 25 лет.