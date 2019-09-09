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      На Японію насувається потужний тайфун: без світла залишилися понад 900 тисяч будинків

      432 Читать новость на русском
      Тайфун в Японії
      Тайфун в Японії / www.gettyimages.com

      Східна частина Японії готується зустріти потужний тайфун "Факсай". За оцінками синоптиків, 9 вересня він має дійти до Токіо. Через це низка авіакомпаній скасували понад 100 рейсів, рух поїздів обмежили, а без світла залишилися понад 900 тисяч будинків.

      Метеорологічне управління Японії повідомляє, що тайфун "Факсай", як очікується, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо. Ймовірно, далі він попрямує у бік Тихого океану на північний схід від Японії.

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      Вчора, 8 вересня, тайфун перебував над водами у 130 кілометрах на північний захід від острова Хатідзьо. Тайфун рухається зі швидкістю 30 кілометрів на годину. Швидкість вітру складає 144 кілометри на годину, а при поривах досягає аж 216 кілометрів на годину. 


      Карта наближення тайфуну

      Тайфун "Факсай" став 15 за рахунком тайфуном, що утворився у цьому році у Тихому океані. Найчастіше тайфуни виникають саме у Тихому океані на схід від Філіппінських островів і на північ від екватора з червня по жовтень, іноді затримуючись в листопаді. На Землі за один рік може статися 20 – 25 тайфунів. Тривати вони можуть протягом декількох днів і навіть тижнів.

      До слова, 4 вересня Японію атакував тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися серйозні перебої. Негода забрала життя щонайменше 10 людей, ще понад 300 осіб постраждали. Понад мільйон людей залишилися без електроенергії. Тайфун назвали найсильнішим за останні 25 років.

      blog_ava
      Чому паморочиться голова
      сьогодні
      3743
      Теги: Стихійні лиха Транспорт Японія
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