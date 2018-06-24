На юге США при падении военного самолета погиб пилот

В штате Нью-Мексико, что на юге США, при падении турбовинтового военного самолета А-29 Super Tucano разбился пилот. Представители базы ввс США Holloman устанавливают причины аварии.

Об этом сообщила служба CNN.

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Инцидент произошел рядом с базой Воздушных сил США Holloman.

Ранее военные сообщали, что в ходе аварии воздушного судна, что случилась в пятницу, один из пилотов получил ранения, судьба второго пилота оставалась неизвестной. Теперь представители военной базы заявили, что второй пилот погиб.

Невозможно описать потрясение и печаль, которые мы переживаем вместе с семьей погибшего. Сделанная им работа занимает ведущее место в области военной авиации. Мы благодарны, что знали его и благодарны ему за преданность делу,

– заявил полковник Хьюстон Кантуел, командующий 49 крылом базе Holloman.

Военные отметили, что сейчас ведется следствие и устанавливаются причины инцидента.

А-29 Super Tucano

Военный самолет, производится бразильской компанией Embraer. В 2011 году военно воздушные силы США выбрали его для использования в качестве самолета для учебных полетов и подготовки пилотов разведки и авиационной поддержки войск. Военный самолет был задействован, в частности, во время военных действий в Афганистане.