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На півдні США при падінні воєнного літака загинув пілот

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У штаті Нью-Мексико загинув пілот військового літака
У штаті Нью-Мексико загинув пілот військового літака / U.S. Air Force

У штаті Нью-Мексико, що на півдні США, при падінні турбогвинтового військового літака А-29 Super Tucano розбився пілот. Представники бази Повітряних сил США Holloman встановлюють причини аварії.

Про це повідомила служба CNN.

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Інцидент трапився поряд з базою Повітряних сил США Holloman.

Раніше військові повідомляли, що в ході аварії повітряного судна, що трапилася у п'ятницю, один з пілотів отримав поранення, доля другого пілота залишалася невідомою. Тепер представники війскьової бази заявили, що другий пілот загинув.

Неможливо описати потрясіння та смуток, які ми переживаємо разом з сім'єю загиблого. Пропроблена ним робота займає провідне місце у галузі військової авіації. Ми вдячні, що знали його та вдячні йому за відданість справі,
– заявив полковник Х'юстон Кантуел, командувач 49 крилом бази Holloman.

Військові зазначили, що наразі ведеться слідство і встановлюються причини інциденту.

А-29 Super TucanoВійськовий літак, що виготовляється бразильською компанією Embraer. У 2011 році військово повітряні сили США обрали його для використання у якості літака для навчальних польотів та підготовки пілотів розвідки і авіцаційної підтримки військ. Військовий літак був задіяний, зокрема, під час воєнних дій у Афганістані.

 

Теги: Новини США авіація
Джерело: 24 Канал
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