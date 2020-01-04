На Южно-Украинской АЭС остановили реактор: что известно
На Южно-Украинской атомной электростанции экстренно остановили один из реакторов. Все из-за системы автоматической защиты, которая сработала в 5 утра.
Пока причины срабатывания защиты выясняются. Между тем, продолжают работать два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Замечаний к их работе нет. Об этом сообщили на сайте "Энергоатом".
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"Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", – сообщили в пресс-службе.
Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет,
– подтвердили в "Энергоатом".
Южно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.