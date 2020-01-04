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      На Южно-Українській АЕС зупинили реактор: що відомо

      668 Читать новость на русском
      Южно-Українська АЕС / ua-energy.org

      На Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку.

      Наразі причини спрацьовування захисту з'ясовуються. Тим часом, продовжують працювати два енергоблоки Южно-Української АЕС. Зауважень до їхньої роботи немає. Про це повідомили на сайті "Енергоатом".

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      "Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС та прилеглій території не змінювався та перебуває у межах чинних норм", – повідомили у пресслужбі.

      Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування дієвих енергоблоків та персоналу немає,
      – підтвердили в "Енергоатом".

      Южно-Українська АЕС
      Южно-Українська АЕС

      Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України АЕС Новини Миколаєва
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