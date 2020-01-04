На Южно-Українській АЕС зупинили реактор: що відомо

На Южно-Українській атомній електростанції екстрено зупинили один з реакторів. Все через систему автоматичного захисту, яка спрацювала о 5 ранку.

Наразі причини спрацьовування захисту з'ясовуються. Тим часом, продовжують працювати два енергоблоки Южно-Української АЕС. Зауважень до їхньої роботи немає. Про це повідомили на сайті "Енергоатом".

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"Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Южно-Українській АЕС та прилеглій території не змінювався та перебуває у межах чинних норм", – повідомили у пресслужбі.

Сумарна потужність генераторів становить 2 040 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування дієвих енергоблоків та персоналу немає,

– підтвердили в "Енергоатом".



Южно-Українська АЕС

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.