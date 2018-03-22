На каких лаврах отдыхает Путин: меткая карикатура
Карикатурист Сергей Елкин показал Владимира Путина после очередного переизбрания президентом России.
Работу Елкин разместила показала "Немецкая волна".
"Переизбрание Владимира Путина произошло. По данным ЦИК, он получил более 75% голосов. Теперь можно почивать на лаврах собственной "легитимности", – считает карикатурист.
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Источник: 24 Канал
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