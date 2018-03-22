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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

На яких лаврах спочиває Путін: влучна карикатура

1910 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / inforesist.org

Карикатурист Сергій Йолкін показав Володимира Путіна після чергового переобрання президентом Росії.

Роботу Йолкін розмістила показала "Німецька хвиля".

"Переобрання Володимира Путіна відбулося. За даними ЦВК, він отримав більше 75% голосів. Тепер можна спочивати на лаврах власної "легітимності", – вважає карикатурист.

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Теги: Новини політики Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Карикатура
Джерело: 24 Канал
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