На яких лаврах спочиває Путін: влучна карикатура
Карикатурист Сергій Йолкін показав Володимира Путіна після чергового переобрання президентом Росії.
Роботу Йолкін розмістила показала "Німецька хвиля".
"Переобрання Володимира Путіна відбулося. За даними ЦВК, він отримав більше 75% голосів. Тепер можна спочивати на лаврах власної "легітимності", – вважає карикатурист.
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Джерело: 24 Канал
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