Туск пояснив, чому обділив Путіна увагою

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що він не в настрої відзначати переобрання Володимира Путіна.

Про це Туск сповістив 21 березня, повідомляє "Німецька хвиля".

За його словами, особливого настрою йому додало нещодавнє отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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При цьому голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер таки направив Путіну вітального листа і запропонував йому спільно обговорити "пан'європейської системи безпеки".

Додамо, 22 березня в Брюсселі відбудеться саміт глав держав і урядів Євросоюзу. Під час саміту прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей проінформує європейських лідерів про хід розслідування у справі про отруєння.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері військового розвідника Сергія Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію отруїли. У Британії вважають, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією речовиною. МЗС Британії теж вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Хто такий Сергій Скрипаль? Це екс-розвідник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році у Великобританії померла його дружина, а у 2017-му – під час відвідування Росії загадково помер і його 44-річний син.