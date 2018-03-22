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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Туск объяснил, почему обделил Путина вниманием

26 Читати новину українською
Дональд Туск
Дональд Туск / eurointegration.com.ua

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что он не в настроении отмечать переизбрания Владимира Путина.

Об этом Туск сообщил 21 марта, сообщает "Немецкая волна".

По его словам, особого настроения ему придало недавнее отравление экс-шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

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При этом глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил Путину поздравительное письмо и предложил ему совместно обсудить "панъевропейскую систему безопасности".

Добавим, 22 марта в Брюсселе состоится саммит глав государств и правительств Евросоюза. Во время саммита премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй проинформирует европейских лидеров о ходе расследования по делу об отравлении.

Напомним, 4 марта 2018 в британском городе Солсбери военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию отравили. В Британии считают, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией веществом. МИД Британии тоже считает, что приказ отравить Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Это экс-разведчик ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году в Великобритании умерла его жена, а в 2017-м – во время посещения России загадочно умер и его 44-летний сын.

Теги: Дональд Туск
Источник: 24 Канал
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