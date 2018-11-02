00:29
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      На карте мира может появиться новая страна

      184 Читати новину українською
      Новая Каледония
      Новая Каледония / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 4 ноября, французская заморская территория – острова Новая Каледония проведут референдум за независимость.

      Об этом сообщает tsn.ua.

      Читайте также: ЕС – это не супермаркет, – Макрон заговорил о несоблюдении принципов Евросоюза

      Местным жителям будет задан один вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония стала суверенной и получила независимость?".

      Согласно опросам, за независимость готовы проголосовать около 34% местных жителей, тогда как 66% хотят и в дальнейшем остаться в составе Франции. Французские власти объявили накануне, что признают любые результаты этого референдума.

      Новая Каледония – группа островов, которая расположена на восток от Австралии, между Вануату и Фиджи. Они вошли в состав Французской империи в 1853 году.

      С 1998 года Новая Каледония является особым административно-территориальным образованием Франции. Согласно Нумейским соглашениям, подписанным в этом же году, до 2018 года в Новой Каледонии должен пройти референдум о статусе территории.

      Согласно соглашениям 1998 года, в случае поражение сторонников независимости на первом референдуме у них будет возможность инициировать еще два аналогичных референдума до 2022 года.

      Теги: Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 2 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 ноября , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      2 ноября , 22:11 Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      Катерина Петренко
      Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      2 ноября , 22:04 Главные новости 2 ноября: УПЦ МП больше не существует, новая выходка российских пранкеров
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      2 ноября , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      2 ноября , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Исполнители отравления "Новичком" – офицеры военной разведки РФ, – Мэй
       5 сентября , 15:51
      В США согласились выделить Украине деньги на летальное оружие
       4 марта 2017 , 10:22
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук