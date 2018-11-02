На карте мира может появиться новая страна
В воскресенье, 4 ноября, французская заморская территория – острова Новая Каледония проведут референдум за независимость.
Об этом сообщает tsn.ua.
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Местным жителям будет задан один вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония стала суверенной и получила независимость?".
Согласно опросам, за независимость готовы проголосовать около 34% местных жителей, тогда как 66% хотят и в дальнейшем остаться в составе Франции. Французские власти объявили накануне, что признают любые результаты этого референдума.
Новая Каледония – группа островов, которая расположена на восток от Австралии, между Вануату и Фиджи. Они вошли в состав Французской империи в 1853 году.
С 1998 года Новая Каледония является особым административно-территориальным образованием Франции. Согласно Нумейским соглашениям, подписанным в этом же году, до 2018 года в Новой Каледонии должен пройти референдум о статусе территории.
Согласно соглашениям 1998 года, в случае поражение сторонников независимости на первом референдуме у них будет возможность инициировать еще два аналогичных референдума до 2022 года.