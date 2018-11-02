На карті світу може з'явитися нова країна

У неділю, 4 листопада, Французька заморська територія – острови Нова Каледонія проведе референдум за незалежність.

Про це повідомляє tsn.ua.

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Місцевим жителям буде поставлено одне запитання: "Чи хочете ви, щоб Нова Каледонія стала суверенною та отримала незалежність?".

Згідно з опитуваннями, за незалежність готові проголосувати близько 34% місцевих жителів, тоді як 66% хочуть й надалі залишитися у складі Франції. Французька влада оголосила напередодні, що визнає будь-які результати цього референдуму.

Нова Каледонія – група островів, яка розташована на схід від Австралії, між Вануату та Фіджі. Вона увійшла до складу Французької імперії в 1853 році.

З 1998 року є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції. Згідно з Нумейськими угодами, підписаними цього ж року, до 2018 року в Новій Каледонії повинен пройти референдум про статус території.

Згідно з угодами 1998 року, в разі поразки прихильників незалежності на першому референдумі, у них буде можливість ініціювати ще два аналогічних референдуми до 2022 року.