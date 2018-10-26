ЄС – це не супермаркет, – Макрон заговорив про недотримання принципів Євросоюзу

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг держави-члени зі Східної Європи від недотримання принципів Євросоюзу.

Про це повідомляє Euractiv.

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Макрон виділив Угорщину та Польщу, бо їх націоналістичні уряди особливо конфліктують із Брюсселем.

"Європа – це не супермаркет", – сказав президент Франції у інтерв'ю, опублікованому в ЗМІ чотирьох країн Вишеградської групи, Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини.

Він мав на увазі, що східні держави не можуть просто вибрати і взяти з основних цінностей блоку те, що їм найбільше подобається.

У нас є колективна потреба в узгодженості та солідарності: ми не можемо отримувати переваги від європейського бюджету, не демонструючи при цьому солідарності у питаннях міграції,

– заявив французький президент.

Він також попередив, що будь-які кроки держав-членів щодо скорочення своїх платежів у загальний бюджет можуть поставити під загрозу єдність ЄС, включаючи його єдиний ринок.

"Ми не можемо намагатися зменшити наш внесок у європейський бюджет без розуміння того, що приносить єдиний ринок. Якщо ми хочемо вбити Європу, ми повинні продовжувати поводитись саме так", – відзначив Макрон.

"Європа – це не вулиця з одностороннім рухом: це взаємне зобов'язання", – наголосив очільник Франції.

Що таке Вишеградська група?Це угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. Вона утворилася 15 лютогго 1991 року в угорському місті Вишеград після зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур