18:18
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      ЄС – це не супермаркет, – Макрон заговорив про недотримання принципів Євросоюзу

      252 Читать новость на русском
      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

      Президент Франції Еммануель Макрон застеріг держави-члени зі Східної Європи від недотримання принципів Євросоюзу.

      Про це повідомляє Euractiv.

      Читайте також: Розірвання ракетного договору: лідери США та Франції зустрінуться з Путіним

      Макрон виділив Угорщину та Польщу, бо їх націоналістичні уряди особливо конфліктують із Брюсселем.

      "Європа – це не супермаркет", – сказав президент Франції у інтерв'ю, опублікованому в ЗМІ чотирьох країн Вишеградської групи, Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини.

      Він мав на увазі, що східні держави не можуть просто вибрати і взяти з основних цінностей блоку те, що їм найбільше подобається.

      У нас є колективна потреба в узгодженості та солідарності: ми не можемо отримувати переваги від європейського бюджету, не демонструючи при цьому солідарності у питаннях міграції,
      – заявив французький президент.

      Він також попередив, що будь-які кроки держав-членів щодо скорочення своїх платежів у загальний бюджет можуть поставити під загрозу єдність ЄС, включаючи його єдиний ринок.

      "Ми не можемо намагатися зменшити наш внесок у європейський бюджет без розуміння того, що приносить єдиний ринок. Якщо ми хочемо вбити Європу, ми повинні продовжувати поводитись саме так", – відзначив Макрон.

      "Європа – це не вулиця з одностороннім рухом: це взаємне зобов'язання", – наголосив очільник Франції.

      Що таке Вишеградська група?Це угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. Вона утворилася 15 лютогго 1991 року в угорському місті Вишеград після зустрічі  президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур

      Теги: Новини політики Еммануель Макрон Новини Франції Євросоюз Новини Польщі Угорщина Чехія Словаччина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Не пропаганда: блогер назвав найбільшу загрозу з Росії для Заходу
       9 жовтня 2017 , 22:37
      РПЦ накладає санкції на своїх же за наказом Кремля, – російський релігієзнавець
       17 жовтня , 17:20
      На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів
      16 травня , 13:18
      Вектор на дестабілізацію може стати трендом політичного сезону, – нардеп Фельдман
       6 вересня , 15:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук