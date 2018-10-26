ЕС – это не супермаркет, – Макрон заговорил о несоблюдении принципов Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег государства-члены из Восточной Европы от несоблюдения принципов Евросоюза.

Об этом сообщает Euractiv.

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Макрон выделил Венгрию и Польшу, потому что их националистические правительства особенно конфликтуют с Брюсселем.

"Европа – это не супермаркет", – сказал президент Франции в интервью, опубликованном в СМИ четырех стран Вышеградской группы: Венгрии, Польши, Чехии и Словакии.

Он имел в виду, что восточные государства не могут просто выбрать и взять из основных ценностей блока то, что им больше всего нравится.

У нас есть коллективная потребность в согласованности и солидарности: мы не можем получать преимущества от европейского бюджета, не демонстрируя при этом солидарности в вопросах миграции,

– заявил французский президент.

Он также предупредил, что любые шаги государств-членов по сокращению своих платежей в общий бюджет могут поставить под угрозу единство ЕС, включая его единый рынок.

"Мы не можем пытаться уменьшить наш вклад в европейский бюджет без понимания того, что приносит единый рынок. Если мы хотим убить Европу, мы должны продолжать вести себя именно так", – отметил Макрон.

"Европа – это не улица с односторонним движением: это взаимное обязательство", – подчеркнул глава Франции.

Что такое Вышеградская группа?Это группа четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Она образовалась 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград после встречи президентов Польши Леха Валенсы и Чехословакии Вацлава Гавела и премьера Венгрии Йожефа Антала. Главной целью была названа интеграция в евроатлантические структуры