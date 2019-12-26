На Керченском мосту задержали 5 крымских татар

В оккупированном Крыму началась новая волна наступления на крымских татар. На Керченском мосту задержали пятерых человек.

По информации "Крымская солидарность", татары возвращались из Москвы с заседания суда по делу "Хизб ут-Тахрир". Всего в автобусе было 9 человек.

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На въезде на полуостров их остановила полиция с требованием проверить документы. После этого пятерке крымских татар паспорта не вернули и заставили заполнить анкеты с провокационными вопросами. В частности, о связи с террористической деятельностью, и об исламе.

Задержанные отвечать отказались. В итоге их обыскали металлодетектором и отпустили.

Что известно о "Хизб ут-Тахрир"? Международная исламская политическая партия, признанная в России террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.