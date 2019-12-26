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      На Керченском мосту задержали 5 крымских татар

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      На Керченском мосту задержали 5 крымских татар / kp.ru

      В оккупированном Крыму началась новая волна наступления на крымских татар. На Керченском мосту задержали пятерых человек.

      По информации "Крымская солидарность", татары возвращались из Москвы с заседания суда по делу "Хизб ут-Тахрир". Всего в автобусе было 9 человек.

      К слову: В России осудили 5 крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"

      На въезде на полуостров их остановила полиция с требованием проверить документы. После этого пятерке крымских татар паспорта не вернули и заставили заполнить анкеты с провокационными вопросами. В частности, о связи с террористической деятельностью, и об исламе.

      Задержанные отвечать отказались. В итоге их обыскали металлодетектором и отпустили.

      Что известно о "Хизб ут-Тахрир"? Международная исламская политическая партия, признанная в России террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма
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