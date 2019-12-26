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      На Керченському мосту затримали 5 кримських татар

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      На Керченському мості затримали 5 кримських-татар / kp.ru

      В окупованому Криму почалась нова хвиля наступу на кримських татар. На Керченському мосту затримали п'ятьох людей.

      За інформацією "Кримська солідарність", татари поверталися з Москви із засідання суду у справі "Хізбут-Тахрір". Усього в автобусі було 9 людей.

      До слова: В Росії засудили 5 кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір"

      На в'їзді до півострова їх зупинила поліція з вимогою перевірити документи. Після цього п'ятірці кримських татар паспорти не повернули та змусили заповнити анкети з провокаційними запитаннями. Зокрема, про зв'язки з терористичною діяльністю, та про іслам. 

      Затримані відповідати відмовилися. Врешті, їх обшукали металодетектором та відпустили.

      Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"?Міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Новини Росії
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