На Керченському мосту затримали 5 кримських татар

В окупованому Криму почалась нова хвиля наступу на кримських татар. На Керченському мосту затримали п'ятьох людей.

За інформацією "Кримська солідарність", татари поверталися з Москви із засідання суду у справі "Хізбут-Тахрір". Усього в автобусі було 9 людей.

До слова: В Росії засудили 5 кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір"

На в'їзді до півострова їх зупинила поліція з вимогою перевірити документи. Після цього п'ятірці кримських татар паспорти не повернули та змусили заповнити анкети з провокаційними запитаннями. Зокрема, про зв'язки з терористичною діяльністю, та про іслам.

Затримані відповідати відмовилися. Врешті, їх обшукали металодетектором та відпустили.

Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"?Міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.