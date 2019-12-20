09:19
20 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
      Вєсті Кремля
      21:08, 19 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сенсація від Тимошенко. Ілля Кива знайшов себе
      Вєсті.UA
      20:38, 19 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      В Росії засудили 5 кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір"

      57 Читать новость на русском
      5 кримських татар засудили в Росії за участь в організації "Хізб ут-Тахрір" / radiosvoboda.org

      В Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав 5 кримських татар винними в "екстремізмі та тероризмі". Усіх звинувачують в участі в забороненій в РФ та окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Кримських татар ув’язнили сумарно на 68 років.

      Імена засуджених у Росії кримськими татар

      Читайте також: ФСБ затримала в анексованому Криму українця Кашука: звинувачують у виготовленні вибухівки

      • Теймур Абдуллаєв отримав 17 років в’язниці,
      • Рустем Ісмаїлов – 14 років,
      • Узеір Абдуллаєв – 13 років,
      • Еміль Джемаденов – 12 років,
      • Айдер Саледінов – 12 років.

      З жовтня 2016 року усі ці люди були безпідставно позбавлені особистої свободи за сфабрикованою кримінальною справою, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

      Вона додала, що на початку 2018 року, порушуючи норми міжнародного права, 5 кримських татар вивезли з окупованого Криму до Ростова-на-Дону. У червні того ж року чоловіків засудив Північно-Кавказький окружний військовий суд.

      24 грудня о 9:30 у Верховному суді Росії відбудеться судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок військового суду цим кримськими татарам.

      Важливо: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму

      Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"? Міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.

       

      Легалізація видобутку бурштину: Рада прийняла важливий закон
      сьогодні
      4412
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримські татари Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Людмила Денісова Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
      Євген Клопотенко 267
      сьогодні , 01:34 Що збрехав Путін про Україну в щорічному зверненні
      Антон Голобородько 2071
      19 грудня , 23:00 Головний лікар плачевного тубдиспансеру у Тернополі живе у маєтках і отримує 700 тисяч на рік
      Олександра Устінова 1678
      19 грудня , 22:00 Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації
      Блог Соцмережі 359
      19 грудня , 20:47 Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності
      Юлія Михайлова 10338
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук