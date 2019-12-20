В Росії засудили 5 кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір"

В Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав 5 кримських татар винними в "екстремізмі та тероризмі". Усіх звинувачують в участі в забороненій в РФ та окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Кримських татар ув’язнили сумарно на 68 років.

Імена засуджених у Росії кримськими татар

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Теймур Абдуллаєв отримав 17 років в’язниці,

Рустем Ісмаїлов – 14 років,

Узеір Абдуллаєв – 13 років,

Еміль Джемаденов – 12 років,

Айдер Саледінов – 12 років.

З жовтня 2016 року усі ці люди були безпідставно позбавлені особистої свободи за сфабрикованою кримінальною справою, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона додала, що на початку 2018 року, порушуючи норми міжнародного права, 5 кримських татар вивезли з окупованого Криму до Ростова-на-Дону. У червні того ж року чоловіків засудив Північно-Кавказький окружний військовий суд.

24 грудня о 9:30 у Верховному суді Росії відбудеться судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок військового суду цим кримськими татарам.

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Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"? Міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.