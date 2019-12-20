В Росії засудили 5 кримських татар у справі "Хізб ут-Тахрір"
В Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав 5 кримських татар винними в "екстремізмі та тероризмі". Усіх звинувачують в участі в забороненій в РФ та окупованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Кримських татар ув’язнили сумарно на 68 років.
Імена засуджених у Росії кримськими татар
Читайте також: ФСБ затримала в анексованому Криму українця Кашука: звинувачують у виготовленні вибухівки
- Теймур Абдуллаєв отримав 17 років в’язниці,
- Рустем Ісмаїлов – 14 років,
- Узеір Абдуллаєв – 13 років,
- Еміль Джемаденов – 12 років,
- Айдер Саледінов – 12 років.
З жовтня 2016 року усі ці люди були безпідставно позбавлені особистої свободи за сфабрикованою кримінальною справою, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Вона додала, що на початку 2018 року, порушуючи норми міжнародного права, 5 кримських татар вивезли з окупованого Криму до Ростова-на-Дону. У червні того ж року чоловіків засудив Північно-Кавказький окружний військовий суд.
24 грудня о 9:30 у Верховному суді Росії відбудеться судове засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок військового суду цим кримськими татарам.
Важливо: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму
Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"? Міжнародна ісламська політична партія, визнана в Росії терористичною. В участі в цій організації російські силовики у 2016 році звинуватили низку кримських татар.