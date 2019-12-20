В России осудили 5 крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"
В России Северо-Кавказский окружной военный суд признал 5 крымских татар виновными в "экстремизме и терроризме". Всех обвиняют в участии в запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Крымских татар посадили суммарно на 68 лет.
Имена осужденных в России крымскими татар
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- Теймур Абдуллаев получил 17 лет тюрьмы,
- Рустем Исмаилов – 14 лет,
- Узеир Абдуллаев – 13 лет,
- Эмиль Джемаденов – 12 лет,
- Айдер Салединов – 12 лет.
С октября 2016 года все эти люди были безосновательно лишены личной свободы по сфабрикованным уголовным делам, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Она добавила, что в начале 2018 года, нарушая нормы международного права, 5 крымских татар вывезли из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону. В июне того же года мужчин осудил Северо-Кавказский окружной военный суд.
24 декабря в 9:30 в Верховном суде России состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор военного суда этим крымскими татарам.
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Что известно о "Хизб ут-Тахрир"?
Международная исламская политическая партия, признанная в России террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.