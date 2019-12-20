В России осудили 5 крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"

В России Северо-Кавказский окружной военный суд признал 5 крымских татар виновными в "экстремизме и терроризме". Всех обвиняют в участии в запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Крымских татар посадили суммарно на 68 лет.

Имена осужденных в России крымскими татар

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Теймур Абдуллаев получил 17 лет тюрьмы,

Рустем Исмаилов – 14 лет,

Узеир Абдуллаев – 13 лет,

Эмиль Джемаденов – 12 лет,

Айдер Салединов – 12 лет.

С октября 2016 года все эти люди были безосновательно лишены личной свободы по сфабрикованным уголовным делам, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она добавила, что в начале 2018 года, нарушая нормы международного права, 5 крымских татар вывезли из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону. В июне того же года мужчин осудил Северо-Кавказский окружной военный суд.

24 декабря в 9:30 в Верховном суде России состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор военного суда этим крымскими татарам.

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Что известно о "Хизб ут-Тахрир"?

Международная исламская политическая партия, признанная в России террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.