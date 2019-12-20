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      В России осудили 5 крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир"

      47 Читати новину українською
      5 крымских татар осудили в России за участие в организации "Хизб ут-Тахрир" / radiosvoboda.org

      В России Северо-Кавказский окружной военный суд признал 5 крымских татар виновными в "экстремизме и терроризме". Всех обвиняют в участии в запрещенной в РФ и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Крымских татар посадили суммарно на 68 лет.

      Имена осужденных в России крымскими татар

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      • Теймур Абдуллаев получил 17 лет тюрьмы,
      • Рустем Исмаилов – 14 лет,
      • Узеир Абдуллаев – 13 лет,
      • Эмиль Джемаденов – 12 лет,
      • Айдер Салединов – 12 лет.

      С октября 2016 года все эти люди были безосновательно лишены личной свободы по сфабрикованным уголовным делам, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

      Она добавила, что в начале 2018 года, нарушая нормы международного права, 5 крымских татар вывезли из оккупированного Крыма в Ростов-на-Дону. В июне того же года мужчин осудил Северо-Кавказский окружной военный суд.

      24 декабря в 9:30 в Верховном суде России состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор военного суда этим крымскими татарам.

      Важно: Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в оккупированном Крыму

      Что известно о "Хизб ут-Тахрир"?
      Международная исламская политическая партия, признанная в России террористической. В участии в этой организации российские силовики в 2016 году обвинили ряд крымских татар.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Крымские татары Людмила Денисова
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