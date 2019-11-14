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      На Киевщине чиновник покатал журналистов на капоте: шокирующее видео

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      На Киевщине чиновник покатал журналистов на капоте
      На Киевщине чиновник покатал журналистов на капоте / Скриншот с видео

      Не захотел отвечать на вопросы журналистов и покатал их на капоте своей машины. Именно такая ситуация произошла на Киевщине в селе Дударкив.

      Как сказал один из пострадавших, журналист "Центра журналистских расследований" Артем Квашин, еще две недели назад они пытались договориться о встрече с сельским головой Николаем Гуральником. Но получили отказ.

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      Поэтому, журналисты приехали к нему в приемный день. Однако чиновник не захотел отвечать на вопросы журналистов, сел в машину и уехал.

      Меня бросает на капот. Я так хорошо схватился. Думаю – может, хочет напугать, там метр проехать? Нет, он едет, набирает скорость. Я не могу спрыгнуть, потому что он сильно так едет. Я понимаю, что если я сейчас отпущу, то я прямо под колеса попаду. Я стукнул кулаком по стеклу, оно треснуло и он остановился,
      – сказал журналист.

      Известно, что также пострадал один из местных, которого задело автомобилем и ударило о другую машину. К счастью, обошлось без серьезных травм.

      Смотрите видео: На Киевщине чиновник покатал журналистов на капоте

      К слову, чиновника обвиняют в коррупции, ложном декларировании и конфликте интересов. НАПК открыли уголовное производство против него. Сейчас правоохранители устанавливают, действительно ли наезд был совершен на журналистов, а не на общественных деятелей, которые представлялись журналистами. В случае, если это подтвердится, – к возможному делу присоединится еще и статья о препятствовании законной деятельности журналистов.

      Важно! За прошлый год в Украине зафиксировали более 50 нападений на активистов, четыре из них закончились смертью. С начала 2019 года статистика тоже не утешительная – 72 случая преследования – это нападения, угрозы, поджоги авто, юридическое давление.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Авто Журналисты НАПК
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