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      На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті: шокуюче відео

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      На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті
      На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті / Скріншот з відео

      Не захотів відповідати на питання журналістів і покатав їх на капоті своєї автівки. Саме така ситуація трапилася на Київщині у селі Дударків.

      Як сказав один з постраждалих журналіст "Центру журналістських розслідувань" Артем Квашин, ще дві тижні тому вони намагалися домовитися про зустріч з сільським головою Миколою Гуральником. Але отримали відмову.

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      Тож, журналісти приїхали до нього у приймальний день. Однак чиновник не захотів відповідати на питання журналістів, сів у машину і поїхав.

      Мене кидає на капот. Я так гарно схопився. Думаю – може, хоче налякати, там метр проїхати? Ні, він їде, набирає швидкість. Я вже не можу зістрибнути, тому що він добряче так їде. Я розумію, що якщо я зараз відпущу, то я просто під колеса потраплю. Я стукнув кулаком по склу, воно тріснуло і він зупинився,
      – сказав журналіст.

      Відомо, що також постраждав один з місцевих, якого зачепило автомобілем і вдарило об іншу машину. На щастя, минулося без серйозних травм. 

      Дивіться відео: На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті

      До слова, чиновника звинувачують у корупції, неправдивому декларуванні й конфлікті інтересів. НАЗК відкрили кримінальне провадження проти нього. Наразі правоохоронці встановлюють, чи дійсно наїзд був скоєний на журналістів, а не на громадських діячів, які представлялися журналістами. У разі, якщо це підтвердиться, – до можливої справи долучиться ще й стаття про перешкоджання законній діяльності журналістів.

      Важливо! За минулий рік в Україні зафіксували понад 50 нападів на активістів, чотири з них закінчилися смертю. З початку 2019 року статистика теж не втішна – 72 випадки переслідувань – це напади, погрози, підпали авто, юридичний тиск.

      blog_ava
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      Теги: Новини України НАЗК Журналісти Авто
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