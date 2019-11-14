На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті: шокуюче відео

Не захотів відповідати на питання журналістів і покатав їх на капоті своєї автівки. Саме така ситуація трапилася на Київщині у селі Дударків.

Як сказав один з постраждалих журналіст "Центру журналістських розслідувань" Артем Квашин, ще дві тижні тому вони намагалися домовитися про зустріч з сільським головою Миколою Гуральником. Але отримали відмову.

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Тож, журналісти приїхали до нього у приймальний день. Однак чиновник не захотів відповідати на питання журналістів, сів у машину і поїхав.

Мене кидає на капот. Я так гарно схопився. Думаю – може, хоче налякати, там метр проїхати? Ні, він їде, набирає швидкість. Я вже не можу зістрибнути, тому що він добряче так їде. Я розумію, що якщо я зараз відпущу, то я просто під колеса потраплю. Я стукнув кулаком по склу, воно тріснуло і він зупинився,

– сказав журналіст.

Відомо, що також постраждав один з місцевих, якого зачепило автомобілем і вдарило об іншу машину. На щастя, минулося без серйозних травм.

Дивіться відео: На Київщині чиновник покатав журналістів на капоті

До слова, чиновника звинувачують у корупції, неправдивому декларуванні й конфлікті інтересів. НАЗК відкрили кримінальне провадження проти нього. Наразі правоохоронці встановлюють, чи дійсно наїзд був скоєний на журналістів, а не на громадських діячів, які представлялися журналістами. У разі, якщо це підтвердиться, – до можливої справи долучиться ще й стаття про перешкоджання законній діяльності журналістів.

Важливо! За минулий рік в Україні зафіксували понад 50 нападів на активістів, чотири з них закінчилися смертю. З початку 2019 року статистика теж не втішна – 72 випадки переслідувань – це напади, погрози, підпали авто, юридичний тиск.