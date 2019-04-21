На Киевщине наблюдателя не пустили на начало утреннего заседания: что известно

В Яготине на Киевщине, на утреннее заседание участковой избирательной комиссии не пустили наблюдателя от "Опоры". Это аргументировали тем, что у мужчины с собой было удостоверение старого образца.

Такое решение, как отмечают в общественной сети, было незаконным. Поскольку голосование на президентских выборах является повторным, наблюдатели, зарегистрированные в первом туре выборов, сохраняют свой статус и продолжают осуществлять свои полномочия и во втором туре выборов.

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Только после звонка председателю окружной избирательной комиссии, которая подтвердила наличие этого постановления, наблюдателя все же пустили на утреннее заседание. Однако, открытие сейфа и подсчет бюллетеней наблюдатель пропустил,

– сообщают в "Опоре".

Отметим, что похожие случаи с недопуском наблюдателей от "Опоры" на участки были и в первом туре. Правда, тогда их не пускали на утренние заседания комиссий из-за небольших опозданий.

Тем временем в Украине уже открыли избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Так, украинцы могут сделать свой выбор с 8:00 до 20:00.



Какие документы нужно иметь с собой на избирательном участке для того, чтобы проголосовать