Нарушения на выборах в Украине: чего ожидать от второго тура

В первом туре президентских выборов чего только не делали избиратели во время голосования. В полиции заявили, что было две тысячи обращений, но по ним завели лишь полсотни дел. Теперь страна ожидает второго тура выборов, который состоится 21 апреля.

Нарушения в первом туре выборов

Не только обычные граждане фотографировали или снимали на видео свой выбор, но и чиновники и сами кандидаты.

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Все это тянет на штраф в три тысячи гривен, однако если за фото избиратель получил деньги – может попасть и в тюрьму на 5 лет.

В комитете избирателей заявили, много нарушений сделали работники участков. Но чаще всего – не намеренно, а потому, что не имели опыта. Например, портили бюллетени печатью "выбыл". Хотя никаких отметок на них делать нельзя.



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Были и проблемы с документами. Выдавали бюллетень тем, кто показал загранпаспорт или студенческий билет. Согласно закону, голосовать можно только с паспортом или военным билетом. Кое-где отказывали тем, кто показывал ID-карту вместо паспорта старого образца, потому что не знали, что с ним делать.

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А еще не вовремя открывали участки – с опозданием почти на час. В одной из больниц участок закрыли еще в 19:00, потому все пациенты уже проголосовали. А в Золотом, что на Востоке Украины, закрыли пункт голосования раньше – из-за обстрела.

Наблюдатели объяснили, что настоящий риск – это псевдозаминирование участков. В этот раз таких случаев было 18. Но ни разу участок закрывать не пришлось.

Чего ожидать во втором туре выборов

Во втором туре псевдоминирования участков могут быть масштабнее. Пока помещения будут обыскивать, то можно подбрасывать бюллетени.

А еще могут манипулировать по-новому составом комиссии. Перед первым туром штабы раздавали членам комиссии памятки, в которых советовали: если на участке не побеждал их кандидат, срывать кворум – просто не приходить. А это затягивало подсчет голосов.

В комитете избирателей рассказали, что во время второго тура риски фальсификаций значительно выше. И не только потому, что цена победы выше. А и-за того, что кандидатов всего двое, а не 39. Поэтому и наблюдательных глаз на участках будет меньше.

Подробнее о нарушениях и фальсификациях, которые зафиксировали в первом туре выборов – читайте в материале 24 канала



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