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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Как наказывают украинцев за продажу голоса на выборах: реальный пример

      Выборы наизнанку 108 Читати новину українською

      За год до президентских выборов исследование Киевского международного института социологии показало, что украинцы довольно толерантно относятся к голосованию за деньги. Почти 16%, а это каждый седьмой наш земляк, готов продать свой голос.

      Подкуп – это одно из основных нарушений во время избирательного процесса в Украине. Такие факты стабильно фиксируются с каждой новой избирательной кампанией.

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      Что такое подкуп

      Подкуп может быть прямой и косвенный. Прямой – это непосредственно деньги за ваш голос. Косвенный – окрашенные подъезды, лавочки и заборчики, окна в школах, ремонты в больницах, продукты в корзинах и тому подобное. И все это от кандидатов и партий.

      підкуп виборців
      Какие существуют виды подкупа

      Ответственность за каждый вид подкупа – своя. В общем наказание может достигать 5-7 лет тюрьмы.

      Что грозит избирателю

      Чаще всего суды выставляют нарушителям штрафы и лишение свободы, но с освобождением с испытательным сроком.

      Впервые в Украине в конце 2018 году в городе Килии Одесской области женщину приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Достаточным доказательством к осуждению стали снятые факты передачи только двум людям и только по 200 гривен. Этот пример для того, чтобы вы поняли, что "немного" – это тоже подкуп.

      підкуп виборців
      Что угрожает гражданам, которые взяли подкуп

      Задумайтесь еще над тем, что это была инициатива не самой женщины и деньги, которые она раздавала, тоже были не ее собственные. Однако никто из партий и кандидатов, которые втянуты в преступные действия, потом не возьмутся вас защищать.

      Закон нарушает не только тот, кто покупает голоса, но и тот, кто их продает. Избиратели, которые соглашаются брать деньги за голосование, также могут подпадать под уголовную ответственность.

      Что грозит избирателю, который взял деньги за голосование?

      • Штраф от 2700 до 5100 гривен.
      • Исправительные работы до двух лет.
      • Ограничение свободы на тот же срок.

      підкуп
      Какое наказание светит за продажу голоса: инфографика

      Дешевый и вкусный подкуп

      Кандидаты верят, что путь к сердцу избирателей лежит через желудок. Одни из самых любимых методов косвенного подкупа – это продуктовые наборы и бесплатные обеды. К примеру, масло, сахар, гречка, сгущенка и печенье. Перечень продуктов может варьироваться, в зависимости от вкусов самого кандидата, может от акционных скидок в супермаркетах, но суть одна – не дорого, эффективно, вкусно.

      via GIPHY

      В 2015 году кампания выборов в Верховную Раду по Черниговскому 205 округу стала одной из самых грязных в истории. Геннадий Корбан тогда щедро кормил Чернигов гречкой и раздавал сахар, но все равно поиграл Сергею Березенко.

      Смотрите видео, как на Черниговском округе раздавали бесплатные продукты:

      "Сетка" для подкупа избирателей

      Березенко тогда в Чернигове отрабатывал другую технологию, и с тех пор в украинскую политику вошло понятие "сетки".

      "Сетка" или "пирамида" – это сеть агитаторов, которые сами работают за деньги и ищут для голосования других избирателей на платной основе.

      Почему это принципиально для президентских выборов? Если на мажоритарных округах явление подкупа – достаточно локальное, а для победы нужно несколько тысяч голосов, то всеукраинские выборы – это совсем другой масштаб. Для ощутимого эффекта кандидату нужно иметь разветвленную сеть.

      Читайте также: Сетки агитаторов для подкупа избирателей – опасны для власти, – эксперт

      Кампания 2019 года хорошо запомнится взаимными обвинениями штабов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в попытках такую сеть организовать.

      Как строится "пирамида"? Для этого определяются ответственные на каждый избирательный округ, которые дальше строят сеть старших по участкам. Последние формируют самое низкое звено агитаторов, которые уже от двери до двери ищут потенциальных избирателей и работают с ними.

      Как оплачивается работа агитаторов

      Агитация – это часть избирательного процесса, как и работа с избирателями. Другой вопрос – как оплачивается работа этих людей?

      Закон о выборах президента в 2014 году запретил кандидатам заключать с избирателями договоры, чтобы официально платить им из избирательного фонда. Эту норму добавили вынужденно, чтобы исключить технологии подкупа избирателей.

      батьківщина агітатори
      Агитаторы от партии "Батькивщина"

      После запрета платить агитаторам – это вылилось в другую проблему. В штабе должны найти волонтеров, а это тысячи людей по всей стране, которые будут бесплатно с утра до вечера работать. Или оплачивать это вне официальной бухгалтерии – на руки, что фактически тоже является нарушением закона.

      Почему подкуп прижился в Украине

      Такая проблема появилась в Украине из-за совокупности причин – лояльность людей и то, что реальных приговоров на самом деле мало, и то, что правоохранители действуют неэффективно, и то, что парламент предпочитает самоустраниться и не спешит устанавливать более жесткие нормы наказания. В Верховной Раде никак не могут рассмотреть законопроект, который усилит ответственность за избирательные нарушения.

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      Если вы удивляетесь, почему плохо живете – а как может быть по-другому? Подкупом на выборах занимаются наиболее коррумпированные политики, и, давая им поддержку, вы тоже способствуете тому, чтобы именно эти коррупционные интересы будут определять то, куда движется государство.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Деньги Верховная Рада Законодательство Реклама Выборы наизнанку
      Источник: 24 канал
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