Сетки агитаторов для подкупа избирателей – опасны для власти, – эксперт

Избирательная кампания Порошенко оказалась неэффективной. Поэтому ее результаты будут пытаться сфальсифицировать.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Читайте также: Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?

Томос не дал Порошенко никакого роста рейтинга. Сам Томос – священный документ. Но его использовали слишком грязно. Это как микроскопом гвозди забивать. С языком тоже ничего не получилось. Финишем кампании должен был стать милитари-тур. А это совпало с коррупционным скандалом в "Укроборонпроме",

– отмечает Виктор Небоженко.

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Согласно расследованию, договора организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрому", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения ими путем злоупотребления служебным положением.

Как считает эксперт, сейчас у Порошенко неуправляемая избирательная кампания. Все, что говорит Порошенко, или его поездки по Украине – не вписываются в единую картину для избирателя.

Кампания Порошенко должна была дать больше рейтинга. Реально у него от 8 до 12% голосов. А надо хотя бы 18%. Поэтому и будут фальсифицировать до 10%. Но то, что власть сейчас вытворяет с подкупом голосов с помощью сетки агитаторов, очень опасно. Потому что все они массово будут свидетельствовать, если Порошенко проигрывает,

– убежден эксперт.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

При этом, по его мнению, если Порошенко проигрывает, то никто сажать в тюрьму не будет. Преследования и мести не будет. Ближайшее окружение Порошенко сразу перейдет к победителю.

Как можно сфальсифицировать результаты выборов?Незаконная схема агитации на выборах, так называемая "сетка", предусматривает покупку голосов избирателей и может состоять из около 200 тысяч агитаторов и охватывать от 700 тысяч до 6 миллионов избирателей. Карусель. Участники получат бюллетень, делают отметку в нужном месте, фиксируют "волеизъявление" на телефон и бросают бюллетень в урну. Также известный метод вбрасывания или замены бюллетеней.



Как известно, ЦИК приняла решение, согласно которому перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно. Всего для выборов президента Украины заказали изготовление 60 миллионов 360 тысяч избирательных бюллетеней.