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      Сетки агитаторов для подкупа избирателей – опасны для власти, – эксперт

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      Кампания Порошенко – неэффективна, потому избирателей пытаются подкупить
      Кампания Порошенко – неэффективна, потому избирателей пытаются подкупить / Фото из открытых источников

      Избирательная кампания Порошенко оказалась неэффективной. Поэтому ее результаты будут пытаться сфальсифицировать.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      Томос не дал Порошенко никакого роста рейтинга. Сам Томос – священный документ. Но его использовали слишком грязно. Это как микроскопом гвозди забивать. С языком тоже ничего не получилось. Финишем кампании должен был стать милитари-тур. А это совпало с коррупционным скандалом в "Укроборонпроме",
      – отмечает Виктор Небоженко.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Согласно расследованию, договора организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". В 2016 году, расследуя одно из дел по "Укроборонпрому", военная прокуратура выходила на нее. 27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения ими путем злоупотребления служебным положением.

      Как считает эксперт, сейчас у Порошенко неуправляемая избирательная кампания. Все, что говорит Порошенко, или его поездки по Украине – не вписываются в единую картину для избирателя.

      Кампания Порошенко должна была дать больше рейтинга. Реально у него от 8 до 12% голосов. А надо хотя бы 18%. Поэтому и будут фальсифицировать до 10%. Но то, что власть сейчас вытворяет с подкупом голосов с помощью сетки агитаторов, очень опасно. Потому что все они массово будут свидетельствовать, если Порошенко проигрывает,
      – убежден эксперт.

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      При этом, по его мнению, если Порошенко проигрывает, то никто сажать в тюрьму не будет. Преследования и мести не будет. Ближайшее окружение Порошенко сразу перейдет к победителю.

      Как можно сфальсифицировать результаты выборов?Незаконная схема агитации на выборах, так называемая "сетка", предусматривает покупку голосов избирателей и может состоять из около 200 тысяч агитаторов и охватывать от 700 тысяч до 6 миллионов  избирателей. Карусель. Участники получат бюллетень, делают отметку в нужном месте, фиксируют "волеизъявление" на телефон и бросают бюллетень в урну. Также известный метод вбрасывания или замены бюллетеней.

      Как известно, ЦИК приняла решение, согласно которому перенесла 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно. Всего для выборов президента Украины заказали изготовление 60 миллионов 360 тысяч избирательных бюллетеней.

      blog_ava
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Петр Порошенко Томос
      Источник: 24 канал
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