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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Сітки агітаторів для підкупу виборців – небезпечні для влади, – експерт

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      Кампанія Порошенка – неефективна, тому виборців намагаються підкупити
      Кампанія Порошенка – неефективна, тому виборців намагаються підкупити / Фото з відкритих джерел

      Виборча кампанія Порошенка виявилася неефективною. Тому її результати намагатимуться сфальсифікувати.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Томос не дав Порошенку ніякого зростання рейтингу. Сам Томос – священний документ. Але його використовували занадто брудно. Це як мікроскопом цвяхи забивати. З мовою теж нічого не вийшло. Фінішем кампанії повинен був стати мілітарі-тур. А це збіглося з корупційним скандалом в "Укроборонпромі",
      – зазначає Віктор Небоженко.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень..

      До корупційних операцій, переконують журналісти, є причетними Олег Гладковський (бізнес-партнер президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекспорту" та глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Відповідно до розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". У 2016 році, розслідуючи одну зі справ щодо "Укроборонпрому", військова прокуратура виходила на неї. 27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

      Як вважає експерт, зараз у Порошенка некерована виборча кампанія. Все, що говорить Порошенко, або його поїздки по Україні – не вписуються в єдину картину для виборця.

      Кампанія Порошенко повинна була дати більше рейтингу. Реально у нього від 8 до 12% голосів. А треба хоча б 18%. Тому і фальсифікуватимуть до 10%. Але те, що влада зараз витворяє з підкупом голосів за допомогою сітки агітаторів, дуже небезпечно. Тому що всі вони масово свідчитимуть, якщо Порошенко програє,
      – переконаний експерт.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      При цьому, на його думку, якщо Порошенко програє, то ніхто його садити в тюрму не буде. Переслідування та помсти не буде. Найближче оточення Порошенка відразу перейде до переможця.

      Як можна сфальсифікувати результати виборів? Незаконна схема агітації на виборах, так звана "сітка", передбачає купівлю голосів виборців і може складатися з близько 200 тисяч агітаторів та охоплювати від 700 тисяч до 6 мільйонів виборців. Карусель. Учасники отримають бюлетень, роблять позначку у потрібному місці, фіксують "волевиявлення" на телефон і вкидають бюлетень у скриньку. Також відомий метод вкидання або заміни бюлетенів.

      Як відомо, ЦВК ухвалила рішення, згідно якого перенесла 263 тисячі бюлетенів із другого на перший тур. Хоча ніяких радикальних змін з кількістю виборців за три тижні між першим туром 31 березня та другим туром 21 квітня відбуватись не повинно. Загалом для виборів президента України замовили виготовлення 60 мільйонів 360 тисяч виборчих бюлетенів.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Корупційні схеми в Укроборонпромі Томос
      Джерело: 24 канал
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