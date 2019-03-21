Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка

Українці вперше побачили бюлетень до президентських виборів 2019. Скандал навколо заяви Юрія Луценка про "список недоторканих" отримав міжнародний резонанс. Facebook оприлюднив, хто з кандидатів та які суми витратив на рекламу. Конфлікт між охоронцями Медведчука та журналістами Bihus.Info. Стало відомо, коли будуть результати екзит-полів. Такими були головні новини 21 березня в Україні та світі.

80 сантиметрів на 39 кандидатів: найбільший в історії України бюлетень

Станом на 21 березня поліграфкомбінат "Україна" надрукував уже понад 90% виборчих бюлетенів. Частину з них вже передали у регіони. За умовами договору, поліграфкомбінат має завершити друк бюлетенів 24 березня.

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Розміри бюлетеня у цьому році – особливі: в довжину документ сягає 80 сантиметрів. Це – найбільший за розміром бюлетень за час незалежності України. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу.



Три бюлетені на поліграфічному листі

80-сантиметровий аркуш містить імена 39 кандидатів на пост глави держави. Якщо викласти один за одним усі бюлетені, то їх довжина сягне 24 тисячі 354 кілометри. Фактично, такою є відстань від Києва до столиці Уругваю. Довжина екватора Землі – трохи більше ніж 40 тисяч кілометрів. Тож бюлетенями можна було б викласти понад половину екватора нашої планети.



Бюлетенями до виборів президента України у 2019 можна викласти півекватора Землі

Площина усіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів – це як 70 футбольних полів, – розповіла Тетяна Сліпачук. Для друку виборчих бюлетенів планується використання 434 тонн паперу. Аркуш матиме 10 ступенів захисту.

Детальніше – дивіться відео 24 каналу про бюлетені до президентських виборів 2019:

Скандальна заява Луценка та її вплив на відносини України й США

Юрій Луценко, керівник ГПУ, заявив про те, що чинний посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік "недоторканних" – тобто, людей, яких прокурори не повинні були займати. Заява набула значного міжнародного резонансу.

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Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналу сказав, що скандальна заява Луценка подібна на дріб'язкову помсту щодо заяви про Холодницького (мовиться про слова посла США в Україні Марі Йованович щодо необхідності заміни глави САП Назара Холодницького).

"Я не думаю, що США настільки дріб'язкові, аби зважати на такі відповіді. І впевнений, що це не вплине на стратегічну співпрацю України та США", – сказав Давидюк. Адже США – одні з головних союзників і драйверів в підтримці України в протистоянні з Росією. "Насправді старі політичні еліти, які намагаються об'єднатися і протистояти головним стратегічним союзникам, на мою думку, в програшній ситуації", – додав політолог.



Юрій Луценко заявив, що американський посол передала йому список "недоторканих"

Що відомо про скандальну заяву Луценка? Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!"



Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано".



На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".

Хто з кандидатів та скільки заплатив за рекламу на Facebook

Facebook оприлюднив інформацію про те, скільки заплатили кандидати у президенти України за рекламу у соціальній мережі. Найдорожчий допис, який вдалось знайти – від сторінки "Я за Тимошенко – фанклуб" прорекламували на суму у 10-15 тисяч доларів. Про це розповів рух "Чесно".

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А от пости з офіційної сторінки Юлії Тимошенко рекламують за 1-5 тисяч доларів.



Реклама з офіційної сторінки Юлії Тимошенко

До слова, іноді кандидати більше вкладають в антирекламу конкурентів. Наприклад, найдорожчий допис на сторінці Вілкула присвячений критиці Порошенка: за нього заплатили від 500-999 доларів. Всі інші дописи на його сторінці дешевші.

Антиреклама Петра Порошенка також присутня і на сторінці Юлії Тимошенко. Її приблизна вартість 1-5 тисяч доларів.



Антиреклама Порошенка від сторінки Тимошенко

Інна Богословська (або хтось від її імені) платить за рекламу в російських рублях.



За рекламу на сторінці Богословської йшла оплата в рублях

За привітання жінок з нагоди 8 березня Олександр Шевченко заплатив від 10 до 50 тисяч доларів.



За привітання – від 10 до 50 тисяч доларів

Антиреклама Зеленського на сторінці "Бенін клоун" обійшлася у 100-499 доларів.



Антиреклама Зеленського коштувала недорого

Охоронці Медведчука утримували журналістів Bihus.Info в лісі

Співробітники охоронної фірми "Шторм", що охороняє маєтки Віктора Медведчука та його дружини, протягом чотирьох годин тримали журналістів телепрограми Bihus.Info в лісі поблизу території державних дач "Будинку відпочинку "Пуща-Водиця".

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Журналісти Максим Опанасенко і Марія Землянська разом з оператором Кирилом Шапарем 20 березня приїхали до Міністерського озера для зйомок епізодів сюжету квадрокоптером. З повітря знімали територію державних дач, яка не є приватною власністю і розташована по сусідству з маєтком Медведчука.



Журналісти "112" та NewsOne приїхали знімати сюжет про "загрозу безпеці Медведчука"

Уже за 10 хвилин до знімальної групи, що перебувала на території загального користування, на автомобілі прибули четверо чоловіків, які представилися працівниками охоронної фірми "Шторм" (Компанія протягом останніх кількох років охороняє маєток Віктора Медведчука та Оксани Марченко в Пущі-Водиці).



Журналістка Марія Землянська, поліція і охоронці Медведчука

Охоронці наголосили, що журналісти порушили "приватний простір" Медведчука та його дружини Оксани Марченко. І заявили, що за наявною у них інформацією на Віктора Медведчука готують замах. Озброєні охоронці утримували журналістів до приїзду поліції. Журналісти змогли покинути територію лише після приїзду одразу трьох екіпажів поліції та слідчо-оперативної групи.



Максим Опанасенко пояснив ситуацію правоохоронцям