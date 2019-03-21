Главные новости 21 марта: бюллетени длиной в полэкватора и скандал вокруг заявления Луценко

Украинцы впервые увидели бюллетень к президентским выборам 2019. Скандал вокруг заявления Юрия Луценко о "списке неприкасаемых" получил международный резонанс. Facebook обнародовал, кто из кандидатов и какие суммы потратил на рекламу. Конфликт между охранниками Медведчука и журналистами Bihus.Info. Стало известно, когда будут результаты экзит-полов. Такими были главные новости 21 марта в Украине

80 сантиметров на 39 кандидатов: самый большой в истории Украины бюллетень

По состоянию на 21 марта полиграфкомбинат "Украина" напечатал уже более 90% избирательных бюллетеней. Часть из них уже передали в регионы. Согласно условиям договора, полиграфкомбинат должен завершить печать бюллетеней 24 марта.

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Размеры бюллетеня в этом году – особенные: в длину документ достигает 80 сантиметров. Это – самый большой по размеру бюллетень за время независимости Украины. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга.



Три бюллетеня на полиграфическом листе

80-сантиметровый лист содержит имена 39 кандидатов на пост главы государства. Если выложить один за одним все бюллетени, то их длина составит 24 тысячи 354 километра. Фактически, таково расстояние от Киева до столицы Уругвая. Длина экватора Земли – чуть больше чем 40 тысяч километров. Следовательно бюллетенями можно было бы выложить больше половины экватора нашей планеты.



Бюллетенями к выборам президента Украины в 2019 можно выложить полэкватора Земли

Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров – это как 70 футбольных полей, – рассказала Татьяна Слипачук. Для печати избирательных бюллетеней планируется использование 434 тонн бумаги. Лист будет иметь 10 степеней защиты.

Подробнее – смотрите видео 24 канала о бюллетенях к президентским выборам 2019:

Скандальное заявление Луценко и его влияние на отношения Украины и США

Юрий Луценко, руководитель ГПУ, заявил о том, что действующий посол США в Украине Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых" – то есть, людей, которых прокуроры не должны были трогать. Заявление получило большой международный резонанс.

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Политолог Николай Давидюк в эфире 24 канала сказал, что скандальное заявление Луценко похоже на мелочную месть относительно заявления о Холодницком (говорится о словах посла США в Украине Мари Йованович касаемо необходимости замены главы САП Назара Холодницкого).

"Я не думаю, что США настолько мелочные, чтобы учитывать такие ответы. И уверен, что это не повлияет на стратегическое сотрудничество Украины и США", – сказал Давидюк. Ведь США – одни из главных союзников и драйверов в поддержке Украины в противостоянии с Россией. "На самом деле старые политические элиты, которые пытаются объединиться и противостоять главным стратегическим союзникам, по моему мнению, в проигрышной ситуации", – добавил политолог.



Юрий Луценко заявил, что американский посол передала ему список "неприкасаемых"

Что известно о скандальном заявлении Луценко? Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время их первой встречи Мари Йованович дала ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!"



Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной", и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены".



На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Кто из кандидатов и сколько заплатил за рекламу в Facebook

Facebook обнародовал информацию о том, сколько заплатили кандидаты в президенты Украины за рекламу в социальной сети. Самое дорогое сообщение, которое удалось найти – от страницы "Я за Тимошенко – фанклуб" прорекламировали на сумму в 10-15 тысяч долларов. Об этом рассказало движение "Чесно".

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А вот посты с официальной страницы Юлии Тимошенко рекламируют за 1-5 тысяч долларов.



Реклама с официальной страницы Юлии Тимошенко

К слову, иногда кандидаты больше вкладывают в антирекламу конкурентов. Например, самое дорогое сообщение на странице Вилкула посвящено критике Порошенко: за него заплатили от 500-999 долларов. Все остальные сообщения на его странице дешевле.

Антиреклама Петра Порошенко также присутствует и на странице Юлии Тимошенко. Ее примерная стоимость 1-5 тысяч долларов.



Антиреклама Порошенко от страницы Тимошенко

Инна Богословская (или кто-то от ее имени) платит за рекламу в российских рублях.



За рекламу на странице Богословской шла оплата в рублях

За поздравление женщин по случаю 8 марта Александр Шевченко заплатил от 10 до 50 тысяч долларов.



За поздравление – от 10 до 50 тысяч долларов

Антиреклама Зеленского на странице "Бенин клоун" обошлась в 100-499 долларов.



Антиреклама Зеленского стоила недорого

Охранники Медведчука удерживали журналистов Bihus.Info в лесу

Сотрудники охранной фирмы "Шторм", которая охраняет имение Виктора Медведчука и его жены, в течение четырех часов держали журналистов телепрограммы Bihus.Info в лесу вблизи территории государственных дач "Дома отдыха "Пуща-Водица".

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Журналисты Максим Опанасенко и Мария Землянская вместе с оператором Кириллом Шапарем 20 марта приехали к Министерскому озеру для съемок эпизодов сюжета квадрокоптером. С воздуха снимали территорию госдач, которая не является частной собственностью и расположена по соседству с имением Медведчука.



Журналисты "112" и NewsOne приехали снимать сюжет об "угрозе безопасности Медведчука"

Уже за 10 минут к съемочной группе, которая находилась на территории общего пользования, на автомобиле подъехали четверо мужчин, которые представились сотрудниками охранной фирмы "Шторм" (компания в течение последних нескольких лет охраняет имение Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в Пуще-Водице).



Журналистка Мария Землянская, полиция и охранники Медведчука

Охранники отметили, что журналисты нарушили "частное пространство" Медведчука и его жены Оксаны Марченко. И заявили, что по имеющейся у них информации на Виктора Медведчука готовят покушение. Вооруженные охранники удерживали журналистов до приезда полиции. Журналисты смогли покинуть территорию только после приезда сразу трех экипажей полиции и следственно-оперативной группы.



Максим Опанасенко объяснил ситуацию правоохранителям