19:01
4 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля. Як Путін стає античним героєм. Особливе Prado для росіян
      Вєсті Кремля
      22:13, 3 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка
      Вєсті.UA
      20:04, 3 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, 3 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Вибори навиворіт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Як карають українців за продаж голосу на виборах: реальний приклад

      Вибори навиворіт 269 Читать новость на русском

      За рік до президентських виборів дослідження Київського міжнародного інституту соціології показало, що українці доволі толерантно ставлять до голосування за гроші. Майже 16%, а це кожен сьомий наш земляк, готовий продати свій голос.

      Підкуп – це одне з основних порушень під час виборчого процесу в Україні. Такі факти стабільно фіксуються із кожною новою виборчою кампанією.

      Читайте також: Другий тур виборів президента: дата та прогнози

      Що таке підкуп

      Підкуп може бути прямий і непрямий. Прямий – це безпосередньо гроші за ваш голос. Непрямий – пофарбовані під'їзди, лавочки та парканчики, вікна у школах, ремонти в лікарнях, продукти у кошиках тощо. І все це від кандидатів та партій.

      підкуп виборців
      Які існують види підкупу

      Відповідальність за кожен вид підкупу – своя. Загалом покарання може досягати 5-7 років в'язниці.

      Що загрожує виборцю

      Найчастіше суди виставляють порушникам штрафи та позбавлення волі, але зі звільненням з випробувальним терміном.

      Вперше в Україні наприкінці 2018 році у місті Кілії Одеської області жінку засудили до 5,5 років в'язниці. Достатнім доказом до засудження стали зафільмовані факти передачі лише двом людям і лише по 200 гривень. Цей приклад для того, аби ви зрозуміли, що "трішки" – це теж підкуп.

      підкуп виборців
      Що загрожує громадянам, які взяли підкуп

      Задумайтесь ще над тим, що це була ініціатива не самої жінки й гроші, які вона роздавала, теж були не її власні. Проте ніхто із партій і кандидатів, які втягнуть у злочинні дії, потім не візьмуться вас захищати.

      Закон порушує не тільки той, хто купує голоси, але і той, хто їх продає. Виборці, які погоджуються брати гроші за голосування також можуть підпадати під кримінальну відповідальність.

      Що загрожує виборцю, який взяв гроші за голосування?

      • Штраф від 2700 до 5100 гривень.
      • Виправні роботи до двох років.
      • Обмеження волі на той самий строк.

      підкуп
      Яке покарання світить за продаж голосу: інфографіка

      Дешевий та смачний підкуп

      Кандидати вірять, що шлях до серця виборців лежить через шлунок. Одні з найулюбленіших методів непрямого підкупу – це продуктові набори та безкоштовні обіди. До прикладу, олія, цукор, гречка, згущик та печиво. Перелік продуктів може змінюватись, чи то залежно від смаків самого кандидата, чи може від акційних знижок у супермаркетах, але суть одна – не дорого, ефективно, смачно.

      via GIPHY

      У 2015 році кампанія виборів до Верховної Ради на Чернігівському 205 округу стала однією з найбрудніших в історії. Геннадій Корбан тоді щедро годував Чернігів гречкою та роздавав цукор, але все одно пограв Сергієві Березенку.

      Дивіться відео, як на Чернігівському окрузі роздавали безкоштовні продукти: 

      "Сітка" для підкупу виборців 

      Березенко тоді у Чернігові відпрацьовував іншу технології й відтоді в українську політику увійшло поняття "сітки".

      "Сітка" або "піраміда" – це мережа агітаторів, які самі працюють за гроші й шукають для голосування інших виборців на платній основі.

      Чому це принципово для президентських виборів? Якщо на мажоритарних округах явище підкупу – доволі локальне, а для перемоги потрібно кілька тисяч голосів, то всеукраїнські вибори – це зовсім інший масштаб. Для відчутного ефекту кандидату потрібно мати розгалужену мережу.

      Читайте також: Сітки агітаторів для підкупу виборців – небезпечні для влади, – експерт

      Кампанія 2019 року добре запам'ятається взаємними звинуваченнями штабів Петра Порошенка та Юлії Тимошенко у спробах таку мережу організувати.

      Як будується "піраміда"? Для цього визначаються відповідальні на кожен виборчий округ, які далі будують мережу старших по дільницях. Останні формують найнижчу ланку агітаторів, які вже від дверей до дверей шукають потенційних виборців і працюють з ними.

      Як оплачується робота агітаторів

      Агітація – це частина виборчого процесу, як і робота з виборцями. Інше питання – як оплачується робота цих людей?

      Закон про вибори президента у 2014 році заборонив кандидатам укладати з виборцями договори, щоб офіційно платити їм з виборчого фонду. Цю норму додали вимушено, щоб унеможливити технології підкупу виборців.

      батьківщина агітатори
      Агітатори від партії "Батьківщина"

      Після заборони платити агітаторам – це вилилося в іншу проблему. У штабі мають знайти волонтерів, а це тисячі людей по всій країні, які будуть безкоштовно зранку до вечора працювати. Або оплачувати це поза офіційною бухгалтерією – на руки, що фактично теж є порушенням закону.

      Чому підкуп прижився в Україні

      Така проблема з'явилась в Україні через сукупність причин – лояльність людей і те, що реальних вироків насправді обмаль, і те, що правоохоронці діють неефективно, і те, що парламент воліє самоусунутись та не спішить встановлювати жорсткіші норми покарання. У Верховній Раді ніяк не можуть розглянути законопроект, який посилить відповідальність за виборчі порушення.

      Читайте також: Жодних селфі у кабінках: що заборонено робити виборцям під час голосування

      Якщо ви дивуєтесь, чому погано живете – а як може бути по-іншому? Підкупом на виборах займаються найбільш корумповані політики та даючи їм підтримку ви теж сприяєте тому, щоб саме ці корупційні інтереси будуть визначати те, куди рухається держава.

      blog_ava
      Команда Зеленського сама себе загнала в інституційну пастку, – експерт
      сьогодні
      9761
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Гроші Верховна Рада Законодавство Вибори навиворіт Реклама
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Хто буде ведучим дебатів Зеленського та Порошенка
      сьогодні , 18:09 Хто буде ведучим дебатів Зеленського та Порошенка
      999
      Президентські вибори і ринок нерухомості: до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:01 Президентські вибори і ринок нерухомості: до чого готуватись українцям
      310
      Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On
      сьогодні , 17:05 Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On
      Артем Овдієнко 1359
      Прийом дітей у 1 клас: правила вступу та необхідні документи
      сьогодні , 16:53 Прийом дітей у 1 клас: правила вступу та необхідні документи
      453
      Ризик заворушень під час дебатів є, – політолог
      сьогодні , 16:40 Ризик заворушень під час дебатів є, – політолог
      Ірина Поліщук 899
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук