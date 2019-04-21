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      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На Київщині спостерігача не пустили на початок ранкового засідання: що відомо

      696 Читать новость на русском
      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      У Яготині, що на Київщині, на ранкове засідання дільничої виборчої комісії не пустили спостерігача від "Опори". Таке аргументували тим, що у чоловіка із собою було посвідчення старого зразка.

      Таке рішення, як зазначають у громадській мережі, було незаконним. Оскільки голосування на президентських виборах є повторним, спостерігачі, зареєстровані у першому турі виборів, зберігають свій статус та продовжують здійснювати свої повноваження й у другому турі виборів.

      Читайте також: Порушення на виборах в Україні: чого очікувати від другого туру

      Лише після дзвінка голові окружної виборчої комісії, яка підтвердила наявність цієї постанови, спостерігача все ж пустили на ранкове засідання. Однак, відкриття сейфу і підрахунок бюлетенів спостерігач пропустив,
      – повідомляють в "Опорі".

      Зазначимо, що схожі випадки із недопуском спостерігачів від "Опори" на дільницях були й у першому турі. Щоправда, тоді їх не пускали на ранкові засідання комісій через невеликі запізнення.

      Тим часом в Україні вже відкрили виборчі дільниці для голосування у другому турі президентських виборів. Так, українці можуть зробити свій вибір з 8:00 до 20:00. 

      документи вибори що треба мати з собою
      Які документи слід мати із собою на виборчій дільниці для того, щоб проголосувати

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Порушення на виборах
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