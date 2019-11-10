На Киевщине пьяная женщина за рулем разбила припаркованные авто: видео

В городе Боярка, расположенном в 22 километрах от столицы, женщина навеселе устроила ДТП. Произошло это просто вблизи райотдела полиции.

Известно, что женщина на Ford находилась в нетрезвом состоянии и не справилась с управлением. Об этом пишет фейсбук-страница "Киев Оперативный".

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Нарушительница влетела в припаркованные машины. Четыре автомобиля из шести сильно пострадали.

Недавно в столице произошла авария: служебное авто на скорости въехало в такси с пассажирами. Полицейские торопились на вызов и водитель не справился с управлением. Уже известно, что пострадал ребенок, который в этом такси находился в момент ДТП.