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      На Київщині нетвереза жінка за кермом розтрощила припарковані авто: відео

      1403 Читать новость на русском
      ДТП на Київщині
      ДТП на Київщині / www.facebook.com/KyivOperativ

      У місті Боярка, що розташоване за 22 кілометри від столиці жінка напідпитку зчинила ДТП. Сталося це просто поблизу райвідділу поліції.

      Відомо, що жінка на Fordі перебувала у нетверезому стані й не впоралась з кермуванням. Про це пише фейсбук-сторінка "Київ Оперативний".

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      Порушниця влетіла у припарковані автівки. Чотири автомобілі з шести сильно постраждали. 

      Нещодавно у столиці сталася аварія: службове авто на швидкості в'їхало у таксі з пасажирами. Поліцейські квапились на виклик і водій не впорався з керуванням. Вже відомо, що постраждала дитина, яка у цьому таксі перебувала у момент ДТП.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Авто Ford
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