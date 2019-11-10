На Київщині нетвереза жінка за кермом розтрощила припарковані авто: відео

У місті Боярка, що розташоване за 22 кілометри від столиці жінка напідпитку зчинила ДТП. Сталося це просто поблизу райвідділу поліції.

Відомо, що жінка на Fordі перебувала у нетверезому стані й не впоралась з кермуванням. Про це пише фейсбук-сторінка " Київ Оперативний".

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Порушниця влетіла у припарковані автівки. Чотири автомобілі з шести сильно постраждали.

Нещодавно у столиці сталася аварія: службове авто на швидкості в'їхало у таксі з пасажирами. Поліцейські квапились на виклик і водій не впорався з керуванням. Вже відомо, що постраждала дитина, яка у цьому таксі перебувала у момент ДТП.