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      На Киевщине умер "киборг" Евгений Арефьев

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      Умер "киборг" Евгений Арефьев / Коллаж 24 канала

      В Славутиче умер защитник Донецкого аэропорта, участник российско-украинской войны на Донбассе Евгений Арефьев. Мужчине было всего 47 лет.

      Арефьев умер после долгой борьбы с последствиями инсульта. Плохо ему стало еще на передовой. Об этом на своей фейсбук-странице написал товарищ военного Иван Трембовецкий.

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      Как пишет "Объектив", 20 января 2020 года мужчина отпраздновал свой 47 день рождения, а через 3 дня появились первые сообщения что у него случился инсульт. Он долго боролся с болезнью.

      Настоящий офицер-профессионал, имевший позывной Спартак. Ответственный командир, который всегда заботился о солдатах. "Киборг", защищавший Донецкий аэропорт. Все знали его честным, порядочным товарищем, который всегда приходил на помощь,
      – пишут об Арефьеве на фейсбук-странице Славутичского городского совета.

      Что известно о Евгении Арефьеве? До войны он занимался строительными работами, утеплял дома. После начала войны на Донбассе сразу пошел на фронт. Был командиром разведывательного взвода первого батальона 79-й отдельной аэромобильной бригады. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт в октябре 2014-го.

      За личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.

      Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Арефьева.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Война на Донбассе Киборги Новости Украины
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