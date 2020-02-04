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      Харьковщина попрощалась с погибшей на Донбассе Клавдией Сытник: фото

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      Харьковщина попрощалась с Клавдией Сытник / Коллаж 24 канала

      В Зачепиловке, что на Харьковщине, в последний путь провели 33-летнюю Клавдию Сытник. Женщина была военным медиком на Донбассе и погибла от осколочного ранения на передовой 1 февраля.

      Клавдия Сытник – сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Проститься с ней приехали товарищи из 54-й бригады, где она начинала свой боевой путь, и несколько – с 93-й. Дело в том, что побратимы Клавдии – на передовой, поэтому не имели возможности покинуть позиции и провести ее в последний путь. Об этом информирует Укринформ.

      Что известно о гибели Клавдии Сытник на Донбассе: детали, фото, воспоминания друзей

      Прощание с военным медиком происходило во дворе ее родного дома, а впоследствии продолжилось на главной площади поселка. Там собралось много людей.


      Прощание с Клавдией Сытник на Харьковщине/ фото Укринформ

      Похоронили женщину на местном кладбище.

      Прощание с Клавдией Сытник на Харьковщине/ фото Укринформ

      Что известно о Клавдии Сытник?
      Она родилась 25 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка Харьковской области. Окончила Красноградский медицинский колледж, стала фельдшером.

      В феврале 2017 года в Харьковском военкомате Клавдия заключила контракт с ВСУ на 3 года. У нее осталась 12-летняя дочь, родители и младшая сестра с инвалидностью.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе
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