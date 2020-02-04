Харьковщина попрощалась с погибшей на Донбассе Клавдией Сытник: фото

В Зачепиловке, что на Харьковщине, в последний путь провели 33-летнюю Клавдию Сытник. Женщина была военным медиком на Донбассе и погибла от осколочного ранения на передовой 1 февраля.

Клавдия Сытник – сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Проститься с ней приехали товарищи из 54-й бригады, где она начинала свой боевой путь, и несколько – с 93-й. Дело в том, что побратимы Клавдии – на передовой, поэтому не имели возможности покинуть позиции и провести ее в последний путь. Об этом информирует Укринформ.

Что известно о гибели Клавдии Сытник на Донбассе: детали, фото, воспоминания друзей

Прощание с военным медиком происходило во дворе ее родного дома, а впоследствии продолжилось на главной площади поселка. Там собралось много людей.



Прощание с Клавдией Сытник на Харьковщине/ фото Укринформ

Похоронили женщину на местном кладбище.

Прощание с Клавдией Сытник на Харьковщине/ фото Укринформ

Что известно о Клавдии Сытник?

Она родилась 25 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка Харьковской области. Окончила Красноградский медицинский колледж, стала фельдшером.



В феврале 2017 года в Харьковском военкомате Клавдия заключила контракт с ВСУ на 3 года. У нее осталась 12-летняя дочь, родители и младшая сестра с инвалидностью.