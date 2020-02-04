17:39
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Харківщина попрощалася із загиблою на Донбасі Клавдією Ситник: фото

      0
      На Харківщині попрощалися із Клавдією Ситник / колаж 24 каналу

      У Зачепилівці, що на Харківщині, в останню дорогу провели 33-річну Клавдію Ситник. Жінка була військовим медиком на Донбасі та загинула від осколкового поранення на передовій 1 лютого.

      Клавдія Ситник – сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Попрощатися із нею приїхали товариші з 54-ї бригади, де вона починала свій бойовий шлях, і кілька – з 93-ї. Річ у тім, що побратими Клавдії – на передовій, тому не мали змоги покинути позиції і провести її в останню дорогу. Про це інформує Укрінформ.

      Що відомо про загибель Клавдії Ситник на Донбасі: деталі, фото, спогади друзів

      Прощання з військовим медиком відбувалося у дворі її рідного дому, а згодом продовжилося на головній площі селища. Там зібралося багато людей.


      Прощання із Клавдією Ситник на Харківщині/ фото Укрінформ

      Поховали жінку на місцевому кладовищі.


      Прощання із Клавдією Ситник на Харківщині/ фото Укрінформ

      Що відомо про Клавдію Ситник? Вона народилася 25 лютого 1986 року у селищі Зачепилівка на Харківщині. Закінчила Красноградський медичний коледж, стала фельдшером.

      У лютому 2017 року у Харківському військкоматі Клавдія уклала контракт із ЗСУ на 3 роки. У неї залишилась 12-річна донька, батьки та молодша сестра з інвалідністю.

      Скільки українців вдома говорять державною мовою: інфографіка
      сьогодні
      6970
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:21 Чи зможуть люди з судимістю володіти зброєю після її легалізації, – думка юриста
      Ірина Поліщук 129
      сьогодні , 16:43 Скандали з тарифами: як олігархи продовжують "нагрівати" громадян
      Дмитро Гнап 696
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      3706
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1235
      сьогодні , 12:30 Долговая пирамида: о чем и зачем лгут украинцам
      Сергій Фурса 5061
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук