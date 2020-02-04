Харківщина попрощалася із загиблою на Донбасі Клавдією Ситник: фото

У Зачепилівці, що на Харківщині, в останню дорогу провели 33-річну Клавдію Ситник. Жінка була військовим медиком на Донбасі та загинула від осколкового поранення на передовій 1 лютого.

Клавдія Ситник – сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Попрощатися із нею приїхали товариші з 54-ї бригади, де вона починала свій бойовий шлях, і кілька – з 93-ї. Річ у тім, що побратими Клавдії – на передовій, тому не мали змоги покинути позиції і провести її в останню дорогу. Про це інформує Укрінформ.

Що відомо про загибель Клавдії Ситник на Донбасі: деталі, фото, спогади друзів

Прощання з військовим медиком відбувалося у дворі її рідного дому, а згодом продовжилося на головній площі селища. Там зібралося багато людей.



Прощання із Клавдією Ситник на Харківщині/ фото Укрінформ

Поховали жінку на місцевому кладовищі.



Прощання із Клавдією Ситник на Харківщині/ фото Укрінформ

Що відомо про Клавдію Ситник? Вона народилася 25 лютого 1986 року у селищі Зачепилівка на Харківщині. Закінчила Красноградський медичний коледж, стала фельдшером.



У лютому 2017 року у Харківському військкоматі Клавдія уклала контракт із ЗСУ на 3 роки. У неї залишилась 12-річна донька, батьки та молодша сестра з інвалідністю.