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      На Київщині помер "кіборг" Євген Ареф’єв

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      Помер "кіборг" Євген Ареф'єв / колаж 24 каналу

      У Славутичі помер захисник Донецького аеропорту, учасник російсько-української війни на Донбасі Євген Ареф’єв. Чоловікові було всього 47 років.

      Ареф’єв помер після довгої боротьби з наслідками інсульту. Погано йому стало ще на передовій. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав товариш військового Іван Трембовецький.

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      Як пише "Об’єктив", 20 січня 2020 року чоловік відсвяткував свій 47 день народження, а через 3 дні з’явилися перші дописи що у нього трапився інсульт. Він довго боровся з хворобою.

      Справжній офіцер-професіонал, що мав позивний Спартак. Відповідальний командир, який завжди піклувався про солдат. "Кіборг", що захищав Донецький аеропорт. Всі знали його чесним, порядним товаришем, який завжди приходив на допомогу,
      – пишуть про Ареф’єва на фейсбук-сторінці Славутицької міської ради.

      Що відомо про Євгена Ареф’єва? До війни він займався будівельними роботами, утеплював будинки. Після початку війни на Донбасі відразу пішов на фронт. Був командиром розвідувального взвод першого батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь у боях за Донецький аеропорт в жовтні 2014-го.

      За особисту мужність і героїзм був удостоїний орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня.

      Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Євгена Ареф’єва.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Жертви Війна на Донбасі Кіборги Новини України
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