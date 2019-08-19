На Киевщине водитель-нарушитель умер после остановки патрульными

Во время патрулирования автодороги Киев – Харьков полицейские остановили машину, водитель которой нарушил ПДД. Во время составления протокола нарушитель вышел из авто, внезапно упал на землю и умер.

Наряд патрульных сразу начал оказывать домедицинскую помощь и вызвал скорую, однако спасти мужчину не удалось, сообщает патрульная полиция Борисполя.

К слову: В Днепре задержали пьяного майора полиции, который совершил ДТП и сбежал: фото

Выйдя из автомобиля, мужчина не смог представить водительское удостоверение, но отметил, что может продемонстрировать другое удостоверение, удостоверяющее личность.

После этого водитель отправился к своему автомобилю, чтобы достать документ. Однако, открыв дверцу авто, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Работники скорой, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть водителя.

Во время осмотра авто на пассажирском сидении следователи обнаружили лекарства, которые употребляются во время сердечных заболеваний. Жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими болезнями сердца.

Интересно: Расчлененное тело женщины нашли в канале в Киеве: подробности от полиции

Департаментом патрульной полиции начато служебное расследование, на время которого патрульные, что стали свидетелями гибели водителя, отстранены от исполнения служебных обязанностей.