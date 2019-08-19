На Київщині водій-порушник помер після зупинки патрульними

Під час патрулювання автодороги Київ – Харків поліцейські зупинили автівку, водій якої порушив ПДР. Під час складання протоколу порушник вийшов з авто, раптово впав на землю і помер.

Наряд патрульних одразу почав надавати домедичну допомогу та викликав швидку, проте врятувати чоловіка не вдалося, повідомляє патрульна поліція Борисполя.

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Вийшовши з автівки, чоловік не зміг представити водійське посвідчення, але зазначив, що може продемонструвтаи інше посвідчення, яке засвідчує особу.

Після цього водій відправився до свого автомобіля, щоб дістати документ. Однак, відкривши дверцята авто, чоловік зненацька впав на землю та почав хрипіти. Працівники швидкої, які прибули на місце події, констатували смерть водія.

Під час огляду авто на пасажирському сидінні слідчі виявили ліки, які вживаються під час сердечних захворювань. Дружина, яка прибула на місце події, повідомила, що її чоловік хворів на хронічні хвороби серця.

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Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування, на час якого патрульні, що стали свідками загибелі водія, відсторонені від виконання службових обов'язків.