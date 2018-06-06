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На Кипре разморозили активы Ахметова на бешеную сумму

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На Кипре разморозили активы Ахметова
На Кипре разморозили активы Ахметова / Beztabu.net

Окружной суд Никосии разморозил активы группы "Систем Кэпитал Менеджмент", конечным бенефициаром которой является украинский бизнесмен Ринат Ахметов, на сумму 820 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

Эти активы были заморожены во время судебного рассмотрения спора с компанией СКМ Raga Establishment о статусе оператора связи ОАО "Укртелеком". Следовательно, распоряжение кипрского суда от 27 декабря 2017 года об ограничении отчуждения ("замораживании") некоторых активов группы СКМ было отменено, и активы СКМ были разморожены.

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"Мы очень рады сегодняшним решением Окружного суда г. Никосия – об отмене судебного запрета, а следовательно, о снятии всех ограничений распоряжения активами группы СКМ, которые были наложены этим запретом", – заявил директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.

Также суд в своем решении отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась запрета, для которого не было никаких реальных оснований.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что суд Амстердама заморозил акции компаний Рината Ахметова, которые зарегистрированы в голландской юрисдикции, а именно – ДТЭК и "Метинвест". Таким образом в Нидерландах выполнили решение Кипрского окружного суда по делу "Укртелекома".

Теги: Новости Украины Новости политики Бизнес Кипр Деньги Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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