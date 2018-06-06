На Кипре разморозили активы Ахметова на бешеную сумму
Окружной суд Никосии разморозил активы группы "Систем Кэпитал Менеджмент", конечным бенефициаром которой является украинский бизнесмен Ринат Ахметов, на сумму 820 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба СКМ.
Эти активы были заморожены во время судебного рассмотрения спора с компанией СКМ Raga Establishment о статусе оператора связи ОАО "Укртелеком". Следовательно, распоряжение кипрского суда от 27 декабря 2017 года об ограничении отчуждения ("замораживании") некоторых активов группы СКМ было отменено, и активы СКМ были разморожены.
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"Мы очень рады сегодняшним решением Окружного суда г. Никосия – об отмене судебного запрета, а следовательно, о снятии всех ограничений распоряжения активами группы СКМ, которые были наложены этим запретом", – заявил директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.
Также суд в своем решении отметил, что в декабре 2017 года компания Raga неправомерно добилась запрета, для которого не было никаких реальных оснований.
Напомним, в январе 2018 года стало известно, что суд Амстердама заморозил акции компаний Рината Ахметова, которые зарегистрированы в голландской юрисдикции, а именно – ДТЭК и "Метинвест". Таким образом в Нидерландах выполнили решение Кипрского окружного суда по делу "Укртелекома".