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На Кіпрі розморозили активи Ахметова на шалену суму

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На Кіпрі розморозили активи Ахметова
На Кіпрі розморозили активи Ахметова / Beztabu.net

Окружний суд Нікосії розморозив активи групи "Систем Кепітал Менеджмент", кінцевим бенефіціаром якої є український бізнесмен Рінат Ахметов, на суму 820 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба СКМ.

Ці активи були заморожені під час судового розгляду спору з компанією СКМ Raga Establishment про статус оператора зв'язку ПАТ "Укртелеком". Відтак, розпорядження кіпрського суду від 27 грудня 2017 року про обмеження відчуження ("заморожування") деяких активів групи СКМ було скасовано, і активи СКМ були розморожені.

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"Ми дуже раді сьогоднішнім рішенням Окружного суду м. Нікосія – про скасування судової заборони, а отже, про зняття всіх обмежень розпорядження активами групи СКМ, що були накладені цією забороною", – заявив директор з міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами СКМ Джок Мендоза-Вілсон.

Також суд у своєму рішенні зазначив, що у грудні 2017 року компанія Raga неправомірно домоглася заборони, для якої не було жодних реальних підстав.

Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що суд Амстердаму заморозив акції компаній Ріната Ахметова, які є зареєстрованими у голландській юрисдикції, а саме – ДТЕК і "Метінвест". Таким чином у Нідерландах виконали рішення Кіпрського окружного суду за справою "Укртелекому".

Теги: Новини України Новини політики Бізнес Рінат Ахметов Гроші Кіпр
Джерело: 24 Канал
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