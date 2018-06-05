Статки Ахметова значно зросли: шокуючі суми
Його капітал становить 6 мільярдів доларів. За даними рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на 1,3 мільярда доларів.
Про це інформує Bloomberg.
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Український бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів. Інших українців в рейтингу немає. Найбагатшою людиною планети визнаний Джефф Безос. Його капітал оцінили в 138 мільярдів доларів.
Джефф Безос
У першій п'ятірці: Білл Гейтс (93,8 мільярда доларів), Уоррен Баффет (82,5 мільярда доларів), Марк Цукерберг (78,7 мільярда доларів) і Бернард Арно (77,7 мільярдів доларів).
Нагадаємо, за підсумками 2017 року Рінат Ахметов залишається найбагатшим українцем.
Джерело: 24 Канал
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