Статки Ахметова значно зросли: шокуючі суми

Його капітал становить 6 мільярдів доларів. За даними рейтингу, за останній рік капітал Ахметова виріс на 1,3 мільярда доларів.

Про це інформує Bloomberg. Читайте також: Скільки компаній належить родинам депутатів: цікаві дані Український бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів. Інших українців в рейтингу немає. Найбагатшою людиною планети визнаний Джефф Безос. Його капітал оцінили в 138 мільярдів доларів.

Джефф Безос У першій п'ятірці: Білл Гейтс (93,8 мільярда доларів), Уоррен Баффет (82,5 мільярда доларів), Марк Цукерберг (78,7 мільярда доларів) і Бернард Арно (77,7 мільярдів доларів). Нагадаємо, за підсумками 2017 року Рінат Ахметов залишається найбагатшим українцем.