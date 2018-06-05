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Состояние Ахметова значительно выросло: шокирующие суммы

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Ринат Ахметов
Ринат Ахметов / meduza.io

Его капитал составляет 6 миллиардов долларов. По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом информирует Bloomberg.

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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров. Других украинцев в рейтинге нет. Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в 138 миллиардов долларов.

Джефф Безос
Джефф Безос

В первой пятерке: Билл Гейтс (93,8 миллиарда долларов), Уоррен Баффет (82,5 миллиарда долларов), Марк Цукерберг (78,7 миллиарда долларов) и Бернард Арно (77,7 миллиардов долларов).

Напомним, по итогам 2017 года Ринат Ахметов остается самым богатым украинцев.

Теги: Новости Украины Деньги Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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