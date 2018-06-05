Состояние Ахметова значительно выросло: шокирующие суммы

Его капитал составляет 6 миллиардов долларов. По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на 1,3 миллиарда долларов.

Об этом информирует Bloomberg. Читайте также: Сколько компаний принадлежит семьям депутатов: интересные данные Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров. Других украинцев в рейтинге нет. Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в 138 миллиардов долларов.

Джефф Безос В первой пятерке: Билл Гейтс (93,8 миллиарда долларов), Уоррен Баффет (82,5 миллиарда долларов), Марк Цукерберг (78,7 миллиарда долларов) и Бернард Арно (77,7 миллиардов долларов). Напомним, по итогам 2017 года Ринат Ахметов остается самым богатым украинцев.