Состояние Ахметова значительно выросло: шокирующие суммы
Его капитал составляет 6 миллиардов долларов. По данным рейтинга, за последний год капитал Ахметова вырос на 1,3 миллиарда долларов.
Об этом информирует Bloomberg.
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял 282 место в мировом рейтинге миллиардеров. Других украинцев в рейтинге нет. Самым богатым человеком планеты признан Джефф Безос. Его капитал оценили в 138 миллиардов долларов.
Джефф Безос
В первой пятерке: Билл Гейтс (93,8 миллиарда долларов), Уоррен Баффет (82,5 миллиарда долларов), Марк Цукерберг (78,7 миллиарда долларов) и Бернард Арно (77,7 миллиардов долларов).
Напомним, по итогам 2017 года Ринат Ахметов остается самым богатым украинцев.
Источник: 24 Канал
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