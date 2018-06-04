На кипрском курорте умер украинский турист

На Кипре утром, 4 июня, скончался украинский гражданин. Трагический инцидент произошел на курорте Айа-Напа.

Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

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"65-летний украинец скончался в понедельник утром после купания в море в Айа-Напа", – говорится в сообщении.

В издании отмечается, что умершим оказался Василий Войчук. Он потерял сознание, выходя из моря и упал в воду. Скорая помощь отвезла его в частную клинику, однако он скончался по дороге. Причина смерти пока неизвестна.

Украинец приехал на Кипр в отпуск 25 мая.