На кипрском курорте умер украинский турист
На Кипре утром, 4 июня, скончался украинский гражданин. Трагический инцидент произошел на курорте Айа-Напа.
Об этом сообщает издание Cyprus Mail.
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"65-летний украинец скончался в понедельник утром после купания в море в Айа-Напа", – говорится в сообщении.
В издании отмечается, что умершим оказался Василий Войчук. Он потерял сознание, выходя из моря и упал в воду. Скорая помощь отвезла его в частную клинику, однако он скончался по дороге. Причина смерти пока неизвестна.
Украинец приехал на Кипр в отпуск 25 мая.
Источник: 24 Канал
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